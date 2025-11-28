جنرل ساحرشمشاد ریٹائر، سی جے سی ایس سی کاعہدہ بھی ختم
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی (سی جے سی ایس سی)جنرل ساحر شمشاد مرزا مدت ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہوگئے ،ان کے ریٹائر ہوتے ہی چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ختم ہوگیا۔
جنرل ساحرشمشاد نے الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ہماری افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کیلئے تیار رہنا ہوگا۔آئی ایس پی آر کے مطابق جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز میں چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو40 سالہ شاندار عسکری خدمات پر الوداع کہنے کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیاگیا جس میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیفس اور تینوں مسلح افواج کے سینئر افسروں نے شرکت کی۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز آمد پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو تینوں مسلح افواج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ الوداعی تقریب سے خطاب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اللہ تعالیٰ کا شکراداکیا،افواجِ پاکستان کی قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا، شہدا اور ان کے اہل خانہ کو سلام، ملکی دفاع کیلئے افواج کی قربانیوں کو سراہا۔
جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہاکہ موجودہ جیو سٹرٹیجک ماحول میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کی بنیاد ہے ، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے ، افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہیں۔ ہماری افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کیلئے تیار رہنا ہوگا۔ ہمارے ارد گرد کی دنیا ایک ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے ، اس تبدیلی سے ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ اثرات ہائبرڈ محاذ آرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں۔ میں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی، مشترکہ حکمت عملی اور تعاون کو ایک اہم ضرورت سمجھتا ہوں نہ کہ ایک خواہش، یہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کیلئے ایک ناگزیر تنظیمی اصلاح ہے ۔ میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل بااختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج نظام کیلئے ایک عملی ضرورت ہے ۔