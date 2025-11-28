کراچی صوبہ دبئی سے آگے نکل سکتا،لیڈر اپنے اقتدار کو بانٹیں:میاں عامر محمود
کہا جاتا ہے سندھ میں صوبے کیسے بنیں،یہ ہمارے ایمان کاحصہ نہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا،ووٹ کیلئے عصبیت کو ہوا دی جاتی نئے صوبے میں 4 اضلاع کے وزیراعلیٰ کو جہازاور 500افراد کا سٹاف نہیں چاہئے ہوگا، طریقے ٹھیک نہ کئے تو مستقبل برباد 33صوبے بننے سے کسی کے 33بیٹے یا بھائی نہیں ہونگے ، سیاسی ورکرز کو آگے آنا پڑے گا :اقرایونیورسٹی میں خطاب
کراچی (دنیا نیوز)چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے ، قوم قرضوں کے بوجھ تلے دب چکی ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جب تک لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوتی تب تک ترقی خواب ہی رہے گی، زیادہ صوبے ہی ترقی کی راہ دکھانے میں معاون ہو سکتے ہیں، لیڈر اپنے اقتدار کو بانٹیں ،کراچی صوبہ بننے سے دبئی سے آگے نکل سکتا ہے ۔ایپ سپ کے زیر اہتمام ملک گیر آگاہی مہم "2030 کا پاکستان: چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں" کے سلسلے میں اقرا یونیورسٹی کراچی میں خصوصی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے میاں عامر محمود نے کہا کہ یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتے ، شاید ہماری جنریشن نے ملک کو سب سے زیادہ فیل کیا ہے۔
ہم دنیا کی واحد فیڈریشن ہیں جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی تین کو ملا کر بھی بڑا ہے ، پنجاب پاکستان کا 52فیصد ہے ،بلوچستان رقبے میں آدھا پاکستان ہے اوراس کی آبادی کراچی سے آدھی ہے ، بلوچستان کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ حکومت اس کو کوئٹہ میں بیٹھ کر کنٹرول نہیں کرسکتی، ہم نے بلوچستان کو آج تک اے اوربی ایریاز میں تقسیم کرکے رکھا ہوا ہے ۔چیئرمین دنیا میڈیا گروپ نے کہا کہ پاکستان میں ادارے کمزور ہوچکے ہیں، کمزور اداروں سے کرپشن بڑھتی ہے ، لوگ طاقتور ہوتے ہیں اورادارے کمزور ہوتے ہیں، کرپشن جاری رہے گی تو ملک ترقی نہیں کرسکتا، ہم نے کبھی طاقت اورفنڈز کو عام آدمی تک پہنچنے نہیں دیا، ہمارے کس صوبے نے کتنا کام کیا، 1951کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 33ملین تھی، پورے سندھ میں صرف 60لاکھ لوگ تھے ،آج کراچی کے ایک محلے میں شاید اتنے لوگ ہوں گے ، ہم نے شروع سے لوگوں کی ویلفیئر کیلئے کام کیا ہوتا تو شاید آج اس مقام پر نہ ہوتے ۔
انہوں نے کہا کہ ایران میں صوبے پاکستان سے زیادہ ہیں، ایران میں لوکل گورنمنٹس صوبوں سے زیادہ مضبوط ہیں،دنیا میں اتنے بڑے ملک بھی نہیں جتنے بڑے ہم نے صوبے بناکر رکھے ہوئے ہیں ،کہا جاتا ہے سندھ میں نئے صوبے کیسے بنیں گے ، سندھ کی تاریخ اورروایات بہت پرانی ہیں، خیبر پختونخوا کی سندھ سے بھی پرانی روایات ہیں، خیبرپختونخوا نے پورے ہندوستان کو کئی بار فتح کیا تھا، ایک زمانے میں پشاور پنجاب کا حصہ تھا، ایک زمانے میں قلات پورا ملک تھا، جب قلات کو پاکستان میں شامل کیا تو اختلاف وہاں سے ہی شروع ہوا۔انہوں نے مزیدکہا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی،لیڈرشپ عصبیت کی بات کررہی ہوتی ہے تووہ اپنی ناکامی کو چھپارہی ہوتی ہے ، ووٹ لینے کیلئے عصبیت کو ہوا دی جاتی ہے ، عصبیت کے نتیجے میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، سندھ میں 7ڈویژن ہیں، ہر صوبے نے نئے ڈویژن بنائے ،نئے ڈسٹرکٹس بھی بنتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو سائٹس پر نئے صوبے بھی بن سکتے ہیں، یہ کوئی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں کہ یہ نہیں ہوسکتا۔انہوں نے بتایا کہ سندھ میں ڈویژن لیول پر صوبے بنیں تو کراچی ایک صوبہ ہوگا، کراچی کا پوٹینشل دبئی سے بہت زیادہ ہے ، کراچی کو ایک اچھی حکومت ملے تو یہ دبئی سے بہت آگے نکل سکتا ہے ، کراچی میں بزنس، انڈسٹری ،آبادی ،ٹریڈ ہے ، کراچی صوبہ ہوتو اس کی آبادی دوسے ڈھائی کروڑ ہوگی۔
میاں عامر محمود نے کہا کہ آج ہم اپنے طریقے کو ٹھیک نہیں کرتے تو 15سال بعد کا مستقبل بھی برباد کرچکے ہوں گے ، بھارت کی مثال دیتے ہوئے اچھا نہیں سمجھتا، ہم کہاں جارہے ہیں اورکیا کررہے ہیں؟ جو لوگ صوبوں کی حمایت کرتے ہیں ان کا سوال یہی ہوتا ہے کہ اخراجات بڑھ جائیں گے ، نئے صوبے بننے سے اخراجات بڑھنے کی بجائے کم ہوجائیں گے ،نئے صوبے میں آپ کی اوپر کی لیئر ختم ہوجائے گی، آپ کا سیکرٹریٹ کا خرچ مائنس ہوجائے گا، پنجاب میں 13کروڑ اورسندھ میں 6کروڑ آبادی کا وزیراعلیٰ ہے ، نئے صوبوں میں ان کے ذاتی اخراجات بھی ختم ہوجائیں گے ،نئے صوبے میں 4 اضلاع کے ایک وزیراعلیٰ کو جہاز، کارواں اورنہ 500لوگوں کا سٹاف چاہئے ہوگا،اخراجات کم ہو جائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ ہم نے لوکل سطح پر کام نہیں کیا، موٹروے بنائی تو وفاق نے ، صوبے اپنا کام کرنہیں پارہے کیونکہ ان کا سائز بہت بڑا ہے ، کسی لیڈر کو قصوروار نہیں ٹھہراتا،دیکھنا چاہیے جو کام کسی کو دیا ہے وہ انسان کرسکتا بھی ہے یانہیں،ایک جج کیلئے 3ہزار کیسز کا فیصلہ کرنا ناممکن سی بات ہے ، ہم عدالتوں کو جتنا مرضی برا کہیں لیکن دیکھیں بنیاد کیسی ہے ، جس کے پاس اختیار ہے وہ ا س کوچھوڑنے کیلئے تیار نہیں حالانکہ ان کے نیچے کام بھی نہیں ہورہا۔
انہوں نے کہا کہ نئے صوبے سے شاید کراچی کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا شکارپور کے لوگوں کو ہوگا، کراچی میں تو ٹینکر سے پانی منگوالیا جاتا ہے ،اندرون سندھ والے اس دریاسے پانی پیتے ہیں جس میں سارا شمال سیوریج ڈالتا ہے ،اندرون سندھ والے شہروں کا سیوریج ملا ہوا پانی دریاؤں سے پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شہر ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں یہ ہے علاقائی عدم مساوات۔چیئرمین دنیا میڈیا گروپ نے کہا کہ نئے صوبوں میں جمہوری نظام رہے گا ختم نہیں ہوگا، نئے صوبوں میں سیاسی لوگوں کا اسٹیک بڑھ جائے گا،33وزیراعلیٰ ہوں گے ،آپ اگر اپنا اقتدارتقسیم کرلیں گے تو آپ کی سیاسی بنیاد بن جائے گی،ہمارے لیڈر اپنے اقتدار کو بانٹیں اور33صوبے بننے دیں تو کسی کے 33بیٹے یا بھائی نہیں ہوں گے ، سیاسی ورکرز کو آنا پڑے گا، نئے صوبوں میں مڈل کلاس سے سیاسی لیڈر شپ ابھرے گی۔میاں عامر محمود نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں جو کارکردگی کی بنیاد پر وزیراعظم بن گیا ہو، ہماری سیاست میں چند خاندان ہیں جو لیڈر شپ کرتے ہیں، ایک دوسرا چینل ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے ، ہمارے پاس ایک واحد لیڈر نہیں جو فطری ترقی کرکے سامنے آیا ہو۔قبل ازیں چیئرمین ایپ سپ چودھری عبدالرحمن نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بنے 79 سال ہو گئے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ کس سمت میں جا رہے ہیں، اگر سمت ٹھیک ہو تو گاڑی منزل تک پہنچ ہی جاتی ہے ، ہمارے لوگ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، کردار ٹھیک کرنے کیلئے ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے ۔میاں عامر محمود کو قوم کا ہیرومانتا ہوں، ہمیں اپنے کردار پر محنت کرنا ہوگی، انہوں نے ملک کو ساڑھے چارسو تعلیمی ادارے دئیے جن میں 5لاکھ سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں،میاں عامرمحمود نے اس ملک کو 4 خوبصورت یونیورسٹیاں دیں، ہمیں اپنا گورننس ماڈل ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے کرنے پڑیں گے تاکہ وسائل نیچے تک منتقل ہو سکیں۔
بعدازاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میاں عامر محمود کاکہنا تھا کہ پاکستان میں صوبوں کا خاکہ عجلت میں بنایا، اب اس میں مزید صوبوں کی گنجائش ناگزیر ہے ،امیجن پاکستان کا وژن سیاسی نہیں بلکہ اکیڈمک ہے ، پاکستان اس وقت خطے میں انصاف ، تعلیم اور صحت کے نظام میں پیچھے رہ گیا ہے ،سرکاری محکموں کی خراب کارکردگی نے کافی نقصان پہنچایا ہے ، سرکاری محکموں کو فنڈز ملنے کے بجائے صرف اور صرف بمشکل تنخواہیں جاری ہوتی ہیں۔پاکستان میں متوسط طبقے کو موقع نہیں ملتا ،سیاسی نظام میں موروثی سیاست کا راج ہے ، انڈیا میں چائے بنانے والا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا، انہوں نے کہا کہ پاکستان براڈ کاسٹرز کی تجویز پر اس ادارے کو اشتہار جاری نہیں ہوگا جو ورکرز کو تنخواہ نہیں دیتا، حکومتی اشتہارات پر پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن اور گورنمنٹ کے معاملات طے پا چکے ہیں۔میاں عامر محمود نے کہا کہ امیجن پاکستان 2030 کا وژن 3 دسمبر کو اسلام آباد میں ملک گیرکنونشن میں بھی پیش کیا جائیگا۔کراچی والے چاہتے ہیں صوبہ بننا چاہئے ، اندرون سندھ والے کہتے ہیں نہیں بننا چاہئے ۔میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ 2008 میں نئے صوبوں کے قیام پر پہلی کتاب لکھی تھی، سیاسی اشرافیہ کبھی نہیں چاہتی بلدیاتی نظام پھلے پھولے یا آگے بڑھے ،پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے ، پاکستان میں نئی لیڈرشپ کا کال پڑچکا ہے ، برطانیہ میں اکیڈمی ریسرچ پر پارلیمنٹ حرکت میں آجاتی ہے مگر یہاں اس کے برعکس ہے ۔