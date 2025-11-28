قومی اسمبلی :بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر مذمتی قرارداد ،3بلز منظور
اسلام آباد(نامہ نگار، سٹاف رپورٹر ) قومی اسمبلی نے سندھ سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر مذمتی قرارداد اور تین بلز منظور کرلیے ، منظور ہونے والے بلوں میں کنگ حماد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسی ایٹڈ میڈیکل سائنسز بل،دانش سکولز اتھارٹی بل اورقانون شہادت ترمیمی بل شامل ہیں۔
جبکہ مذمتی قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان قابل مذمت ہے ، بھارتی وزیر دفاع کا بیان خودمختاری پر حملہ ہے ،سندھ پاکستان کا لازمی جزو ہے اور رہے گا،یہ ایوان بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی سخت مذمت کرتا ہے ۔قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی اسلم عالم نیازی نے پیش کی، وزیر پارلیمانی امور طارق فضل نے کراچی پورٹ ٹرسٹ ترمیمی بل،وزیر قانون نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بزرگ شہریاں ترمیمی بل پیش کیا۔ حالیہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے این اے 104 فیصل آباد سے دانیال احمد،این اے 129 لاہور سے محمد نعمان، این اے 143 سے محمد طفیل ،این اے 185 سے محمود قادر خان اور ہری پورسے بابر نواز خان نے اسمبلی رکنیت کاحلف اٹھا لیا۔سپیکر نے ان سے حلف لیا۔ ایوان میں مختلف واقعات میں شہید ہونے والے سکیورٹی اہلکاروں کے لیے دعا کی گئی۔