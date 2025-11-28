صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوہنگ :مبینہ پولیس مقابلے میں زیرحراست ڈاکو ہلاک

  • پاکستان
چوہنگ :مبینہ پولیس مقابلے میں زیرحراست ڈاکو ہلاک

سی سی ڈی کی ٹیم قیصرکو نشاندہی کیلئے لے جارہی تھی ،ساتھیوں نے حملہ کردیا ملزم کی لاش پوسٹمارٹم کے لئے ہسپتال منتقل ،فرارحملہ آوروں کی تلاش شروع

لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور کے علاقہ چوہنگ میں سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زیرحراست ڈاکو ہلاک ہوگیا۔ بتایاگیاہے کہ سی سی ڈی چوہنگ کی ٹیم زیرحراست ملزم قیصر کو نشاندہی کیلئے لے جا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کیلئے اچانک حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ملزم قیصر اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے موقع پر ہلاک ہوگیا جبکہ حملہ آور فرار ہوگئے ۔پولیس نے ملزم کی لاش پوسٹمارٹم کیلئے منتقل کر کے نامعلوم حملہ آوروں کی تلاش شروع کردی۔پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزم قیصر 3 درجن سے زائد سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak