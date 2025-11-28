شکار کیلئے شیر گڑھ آمد
شیر گڑھ (نامہ نگار)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدرخان نجی دورے پرتیتر اور بٹیر کا شکار کھیلنے سخت سکیورٹی حصار میں شیر گڑھ پہنچ گئے ۔
پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سید علی حسنین شاہ نقوی ،سید اقبال حسن شاہ اور سید بلال حسن شاہ نے شیر گڑھ کے موضع مصطفی آباد میں گورنر کی میزبانی کی اور اکٹھے لنچ کیا۔ اسکے بعد گورنر پنجاب نے سخت سکیورٹی میں شیر گڑھ کے موضع26 ڈی میں بٹیر اور تیتر کا شکار کھیلا ۔ علاقہ بھر میں یہ بھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ تیتر کے شکار پر پابندی عائد ہونے کے باوجود گورنر پنجاب کو استثنیٰ کیسے حاصل ہوا ۔