صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شکار کیلئے شیر گڑھ آمد

  • پاکستان
شکار کیلئے شیر گڑھ آمد

شیر گڑھ (نامہ نگار)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدرخان نجی دورے پرتیتر اور بٹیر کا شکار کھیلنے سخت سکیورٹی حصار میں شیر گڑھ پہنچ گئے ۔

پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سید علی حسنین شاہ نقوی ،سید اقبال حسن شاہ اور سید بلال حسن شاہ نے شیر گڑھ کے موضع مصطفی آباد میں گورنر کی میزبانی کی اور اکٹھے لنچ کیا۔ اسکے بعد گورنر پنجاب نے سخت سکیورٹی میں شیر گڑھ کے موضع26 ڈی میں بٹیر اور تیتر کا شکار کھیلا ۔ علاقہ بھر میں یہ بھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ تیتر کے شکار پر پابندی عائد ہونے کے باوجود گورنر پنجاب کو استثنیٰ کیسے حاصل ہوا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak