آئی پی پیز کیساتھ معاہدے شفاف نہیں

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیرتوانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ پاور سیکٹر میں اہم اصلاحات کرچکے ہیں۔ آئی پی پیز کے ساتھ ماضی میں ہونے والے معاہدے شفاف نہیں تھے ۔ پاکستان میں صاف انرجی کے فروغ کے لیے اقدامات کررہے ہیں۔

سولر سے 19ہزار میگاواٹ بجلی بن رہی۔نیٹ میٹرنگ سسٹم میں بہتری کی ضرورت ہے ۔گردشی قرضوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ۔اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت مضبوط ہورہی ہے ۔ پاکستان میں توانائی کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں۔توانائی کے شعبے میں پہلی بار مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اصلاحات کیں۔

