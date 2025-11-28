پالیسی بنانا ایگزیکٹوکاکام،عدالتیں مداخلت نہیں کرسکتیں:وفاقی آئینی عدالت
گندم کوٹہ کیس میں سندھ ہائیکورٹ کافیصلہ کالعدم ،پالیسی کے باضابطہ اعلان کا اختیارایگزیکٹوکوہی حاصل،جسٹس علی باقر دائرہ اختیار سے باہر دیا گیا فیصلہ قانونی حیثیت نہیں رکھتا:جسٹس عامر فاروق ،انکم ٹیکس کیسزمیں آئینی بینچ کافیصلہ کالعدم
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر )وفاقی آئینی عدالت نے گندم کوٹہ کیس میں پالیسی کو ایگزیکٹو کا اختیار قرار دیتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم کر دیا۔وفاقی آئینی عدالت نے گندم کوٹہ کیس میں فیصلہ دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ پالیسی بنانا بنیادی طورپر ایگزیکٹو کا کام ہے اور عدالتیں اس عمل میں مداخلت نہیں کر سکتیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سندھ حکومت کی اپیل پر سماعت کی،ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل سندھ سبطین محمود نے موقف اپنایا کہ سندھ ہائی کورٹ کی گائیڈ لائنز آئین میں موجود اختیارات کے دائرہ کار سے باہر تھیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دگل نے موقف اختیار کیا کہ پالیسی بنانا اور اس کا نفاذ مکمل طور پر ایگزیکٹو کا اختیار ہے ۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیئے کہ پالیسی ایگزیکٹو ہی بناتی ہے اور اسی کو اس کا باضابطہ اعلان کرنے کا اختیار حاصل ہے ۔ وفاقی آئینی عدالت نے دلائل کے بعد سندھ حکومت کی اپیل منظور کرلی اورسندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کا 31 مئی 2023 کا فیصلہ کالعدم کرتے ہوئے قرار دیا کہ اس نوعیت کے معاملات انتظامیہ کی صوابدید میں ہی رہنے چاہئیں۔علاوہ ازیں وفاقی آئینی عدالت نے انکم ٹیکس کیسز میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کااسٹے آرڈرکاحکم کالعدم قراردیتے ہوئے نجی بینک کی درخواست منظور کرلی،جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ جب آرڈر جاری ہوا، تب 26ویں آئینی ترمیم نافذ تھی، اس صورت میں کیس آئینی بینچ کے پاس ہونا کیسے غیر مناسب تھا؟ جب ایک الگ نظام تشکیل دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی ہوتا ہے اور دائرہ اختیار سے باہر دیا گیا کوئی بھی فیصلہ قانونی حیثیت نہیں رکھتا۔