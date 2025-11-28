بی اے ناصریکم دسمبرکو ریٹائر، سلطان احمد نئے آئی جی موٹرویز ہونگے
اسلام آباد (ایس ایم زمان )آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس بی اے ناصر یکم دسمبر کو 60 سال عمر پوری ہونے پر ملازمت سے ریٹائرہو جائیں گے۔
پنجاب حکومت میں تعینات پاکستان پولیس سروس گروپ گریڈ 21 کے افسر سلطان احمد چودھری کو یکم دسمبر سے آئی جی موٹرویز اینڈ نیشنل ہائی ویز تعینات کیا گیا ہے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرر کے منتظر پولیس سروس گریڈ 18 کے افسر کیپٹن (ر )سلیم عباس کو وزارت داخلہ کے ماتحت فرنٹیئر کانسٹیبلری میں تعینات کرنے کے احکامات دیئے ہیں۔