کامن مینجمنٹ یونٹ کے اہم عہدے خالی ، ایڈز، ٹی بی پروگرام متاثر
اسلام آباد (ایس ایم زمان)بین الاقوامی امدادی ادارے گلوبل فنڈ کے تعاون سے پاکستان میں ایچ آئی وی/ایڈز، ٹی بی اور ملیریا کے خاتمے کے لیے قائم کامن مینجمنٹ یونٹ (CMU)کے پانچ کلیدی عہدے طویل عرصے سے خالی ہیں۔
وزارت صحت کی تاخیر سے گلوبل فنڈ کے تعاون سے چلنے والے منصوبوں کی رفتار کم ہوگئی۔نیشنل کوآرڈی نیٹر کا عارضی چارج ایڈیشنل سیکرٹری وزارتِ قومی صحت کے پاس ہے جبکہ ڈپٹی کوآرڈی نیٹر کا عارضی چارج پولی کلینک ہسپتال کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس ہے ۔خالی عہدوں میں ڈپٹی کوآرڈی نیٹر ایچ آئی وی/ایڈز کنٹرول، ڈپٹی کوآرڈی نیٹر ٹی بی کنٹرول اور ڈپٹی کوآرڈی نیٹر ملیریا کنٹرول شامل ہیں۔ وزارتِ قومی صحت نے رواں سال جون میں ان تینوں عہدوں پر تقرری کے لیے درخواستیں طلب کی تھیں مگر ساڑھے چار ماہ گزرنے کے باوجود تقرری کا عمل مکمل نہیں ہو سکا۔تینوں بیماریوں کے پروگرامز کی نگرانی کا مشترکہ ذمہ دار کامن مینجمنٹ یونٹ ہے جس کے نیشنل کوآرڈی نیٹر کا اضافی چارج بھی ایڈیشنل سیکرٹری لئیق احمد کے پاس ہے ۔ گلوبل فنڈ اس یونٹ کو مالی معاونت فراہم کر رہا ہے ، جس کا مقصد ملک سے ایچ آئی وی/ایڈز، ٹی بی اور ملیریا کا خاتمہ ہے ۔