ڈاکٹر طارق موج سیکرٹری ایف پی سی سی تعینات ،2افسر تبدیل
ڈپٹی سیکرٹری محمد خان بابرپاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی ،جمیل اختر ریونیو ڈویژن میں تعینات
اسلام آباد (ایس ایم زمان)وفاقی حکومت نے ایڈیشنل سیکرٹری وزارت منصوبہ بندی و ترقی کو تبدیل کرکے سیکرٹری فیڈرل پبلک سروس کمیشن تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 21 کے افسر و ایڈیشنل سیکرٹری وزارت منصوبہ بندی و ترقی ڈاکٹر طارق موج کو تبدیل کرکے سیکشن 10 کے تحت سیکرٹری فیڈرل پبلک سروس کمیشن تعینات کیا ہے ۔ادھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 19 کے دو افسروں کے تقررو تبادلے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں، سیکرٹریٹ سروس گریڈ 19 کے افسر ریونیو ڈویژن میں تعینات ڈپٹی سیکرٹری محمد خان بابر کی خدمات وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کے ماتحت پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے سپرد کی گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں او ایس ڈی سیکرٹریٹ سروس گروپ کے جمیل اختر خان کو ڈپٹی سیکرٹری ریونیو ڈویژن تعینات کیا گیا ہے ۔