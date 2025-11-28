FGEHA تمام منصوبوں کی ٹائم لائن دے ،وفاقی محتسب
فوت شدگان کو3ماہ ریلیف،تمام اقساط ادائیگی پرسرچارج نہ لگایاجائے رہا ئشی منصوبوں پر ما رچ 2026ء تک کام شر وع کر دیا جا ئیگا،ڈی جی
اسلام آباد(اسلم لُڑکا)وفاقی محتسب اعجاز احمد قر یشی کے نوٹس پرسینئرایڈ وائزراحمد فا روق کی سر برا ہی میں چاررکنی ٹیم نے فیڈ رل گو رنمنٹ ایمپلا ئز ہا ؤ سنگ اتھا رٹی (ایف جی ای ایچ اے )کے دفترکادورہ کیا اوراتھارٹی کیخلاف شکایات کاجائزہ لیا، کمیٹی نے اپنی ابتدا ئی رپورٹ وفاقی محتسب کو پیش کر دی ہے ۔وفاقی محتسب نے فیڈ رل گو رنمنٹ ایمپلا ئز ہا ؤ سنگ اتھا رٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے تمام رہا ئشی منصو بوں کی ٹا ئم لا ئن دے اور جو الا ٹیز اپنی تمام اقسا ط ادا کرا چکے ہیں، اتھا رٹی ان پر کو ئی سر چا رج نہ لگا ئے ۔ وفاقی محتسب نے ہدا یت کی کہ اتھا رٹی اپنے تمام پرا جیکٹ مکمل ہو نے تک ان کی اپ ڈیٹ رپورٹ ہر ماہ اپنی ویب سا ئٹ پرجاری کر ے ،ایف15-14- کے فوت ہونے والے الاٹیز کے ورثا ء کو قسط جمع کرا نے کیلئے تین ماہ کی رعایت دی جا ئے ۔ متاثرین نے شکا یت کی کہ اتھا رٹی کے کئی منصو بوں کو چو دہ پند رہ سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک کو ئی پیش رفت نہیں ہو ئی۔ فیڈ رل گو رنمنٹ ایمپلا ئز ہا ؤ سنگ اتھا رٹی کے ڈا ئر یکٹر جنر ل کیپٹن(ر)ظفر اقبال نے ٹیم کو یقین دہا نی کرا ئی کہ F-14 اور F-15 میں پلا ٹوں سے محر وم رہ جا نے والے تمام الاٹیوں کو عنقر یب شر وع کئے جا نے والے اگلے سیکٹرز میں پلا ٹ الاٹ کیے جا ئیں گے اوراتھا رٹی کے تمام رہا ئشی منصوبوں پر ما رچ 2026ء تک کام شر وع کر دیا جا ئے گا۔ گر ین انکلیو -II کے الا ٹیوں کو دسمبر 2027ء تک قبضہ دے دیا جا ئے گا۔ بریفنگ میں بتا یا گیا کہG-13 میں لائف سٹا ئل اپا رٹمنٹس کا 70 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اورکمرشل ایر یا سے حا صل ہو نے والی رقم سے الا ٹیوں کو رعایت دی جا ئے گی ،ٹیم نے بعض شکا یت کنند گان کے نام الا ٹیوں کی لسٹ میں شا مل کر وا کر انہیں فو ری ریلیف دلایا۔