متنازعہ ٹویٹس:ایمان اورہادی کانئے سرکاری وکیل پرعدم اعتماد،تلخ کلامی
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے ایڈووکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازعہ ٹویٹس کیس کی سماعت 29 نومبر تک ملتوی کر دی۔
ایمان مزاری نے نئے سٹیٹ کونسل کی تعیناتی پر سوال اٹھایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے ؟ جج نے ریمارکس دئیے کہ نئے سٹیٹ کونسل کا نوٹیفکیشن ابھی جاری نہیں ہوا جبکہ پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ نوٹیفکیشن پیش کر دیا جائے گا ،وقفہ کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ نے مشترکہ بیان ریکارڈ کراتے ہوئے نئے سٹیٹ کونسل پر عدم اعتماد ظاہر کیا،بعدازاں ہادی علی چٹھہ نے اپنی بریت کی درخواست دائر کی اور خود ہی دلائل پیش کیے ۔ دلائل کے دوران پراسیکیوشن اور ہادی علی چٹھہ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ۔