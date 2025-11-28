ایس آئی ایف سی کی بلیو اکانومی سے مستفید ہونے کی حکمت عملی تیار
شپنگ ماہی گیری کے شعبوں کیلئے 100ارب ڈالر کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر )ایس آئی ایف سی کی مؤثر سہولت کاری کی مدد سے بلیو اکانومی سے مستفید ہونے کی حکمت عملی تیار کرلی گئی ۔وزارتِ سمندری امور پاکستان کا Maritime@100 پروگرام 2047 تک پاکستان کو بلیو اکانومی ہب بنانے کیلئے کوشاں ہے ،ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شپنگ اور ماہی گیری کے شعبوں سے استفادہ حاصل کرنے کیلئے 100 ارب ڈالر کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا گیا ، آئندہ تین سال میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے بیڑے میں مزید 15 جہاز شامل کیے جائیں گے ۔دوسری جانب پورٹ قاسم میں پہلے گرین شپ ریپئر اور ری سائیکلنگ یارڈ‘‘Sea to Steel’’کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ۔گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں 43 ملین ڈالر کا جدید کاری پروگرام حفاظتی معیارات کو یقینی بنائیگا۔