وفاقی آئینی عدالت میں فوجی عدالتوں کاکیس دوبارہ سپریم کورٹ منتقل کرنے کی درخواست دائر
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت میں فوجی عدالتوں سے متعلق مقدمہ دوبارہ سپریم کورٹ منتقل کرنے کی درخواست دائرکر دی گئی۔
لاہور بار کی جانب سے دائردرخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ ستائیسویں ترمیم آئین اور انصاف کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے ۔عدالتی دائرہ کار اور عدالتی اختیارات دو الگ معاملات ہیں جبکہ آئینی ترمیم سمیت آئینی نوعیت کے مقدمات سننے کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے ۔ فوجی عدالتوں کا کیس آرٹیکل 175E اور 175F کے زمرے میں نہیں آتا ،آئینی عدالت صرف 175E کے تحت ہونے والے فیصلوں سے متعلق مقدمات سن سکتی ہے ۔