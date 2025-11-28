صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3سال میں ایک لاکھ 29 ہزار بجلی چور گرفتار،11ارب ریکور

جنوری 2022 سے دسمبر 2024 تک بجلی چوروںپر 3957 ایف آئی آرز درج ہوئیں

 اسلام آباد (حریم جدون)بجلی چوری روکنے اور ریکوریاں بہتر بنانے کے لیے وزارتِ توانائی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزارتِ توانائی نے اپنی کارکردگی رپورٹ سینیٹ میں جمع کرا دی جس کے مطابق گزشتہ تین سال کے دوران بجلی چوروں کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے ۔رپورٹ کے مطابق جنوری 2022 سے دسمبر 2024 تک بجلی چوروں کے خلاف 3 ہزار 957 ایف آئی آرز درج کی گئیں جبکہ 1 لاکھ 29 ہزار 117 افراد کو بجلی چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔اسی عرصے میں ڈیٹیکشن بلز کی مد میں 11 ارب 36 کروڑ روپے ریکور کیے گئے ،رقم متعلقہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں جمع کرا دی گئی ۔

