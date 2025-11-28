سردی بڑھ گئی ،اسلام آبادمیں درجہ حرارت 3ڈگری ،سکردو میں منفی 10ہوگیا
اسلام آباد(این این آئی)ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگیا ، مظفرآباد اور اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری جبکہ سکردو میں منفی 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرگیا۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ گلگت میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 6ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ وجہ سے گلگت بلتستان کے مختلف تالاب اور نالیوں کا پانی جم گیا ،جبکہ کھیتوں میں جمنے والی برف بچوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن گئی، زیات میں پارہ منفی 4، کوئٹہ، قلات، بابوسر اور استور میں منفی تین ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا،مری اور پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 2ریکارڈ کیاگیا۔