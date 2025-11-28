5لاکھ سے زائد افغان پاکستانی پاسپورٹس پر بیرون ملک مقیم جرائم میں بھی ملوث
سعود یہ سمیت دیگر ممالک گئے ، ان کے قتل، بھتہ غوری ، اغوا برائے تاون جیسے جرائم بھی پاکستان کے کھاتے میں شامل ڈیٹا نادرا سے حاصل کیا ، تمام تفصیلات ہمارے پا س موجود :وزارت داخلہ حکام کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کو بریفنگ
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) ساڑھے 5لاکھ سے زائد افغان شہریوں کا پاکستانی پاسپورٹس پر بیرون ملک مقیم ہونے کا انکشاف ہوا ، وزارت داخلہ حکام نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کو بریفننگ دیتے ہوئے بتایا کہ ساڑھے پانچ لاکھ سے زائد افغان شہر ی پاکستانی پاسپورٹس پر بیرون ملک مقیم ہیں ،یہ پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب سمیت دیگر ممالک گئے اور وہاں پر اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر کیا یہ وہاں جرائم میں ملوث ہیں ،جرائم افغان شہری کرتے ہیں جو پاکستان کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں ، پاکستان شہریوں کے بڑے جرائم میں اتنا حصہ نہیں ہوتا،یہ لوگ ہی قتل، بھتہ غوری ، اغوا برائے تاون اور دیگر بڑے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، ہم نے پانچ لاکھ سے زائد افغان شہریوں کا ڈیٹا نادرا کے ذریعے حاصل کیا ، اب ہم نے 18 سے 20 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹابھی ڈیجیٹل طور پر جمع کر لیا ہمارے پاس اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں ۔