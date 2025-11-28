ہم نے ڈکٹیٹر شپ کے دور میں آنکھ کھولی، اب تو ججز بھی نہیں رہے ،جسٹس محسن کیانی
اگر اساتذہ مایوس ہونگے تو اثر طلباء پر پڑیگا، انہیں ملک کی کمانڈسنبھالنی ہے ،ریمارکس،رپورٹ طلب قانون کی بے بسی پر شرم آتی،ہم حقائق جاننا چاہتے ،عدالتیں مضبوط ہوتیں تو آج یہ سب نہ ہوتا:عدالت
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اساتذہ پروموشن کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دئیے کہ ہم 80 کی دہائی کی نسل سے ہیں ،جنہوں نے ڈکٹیٹر شپ کے دور میں آنکھ کھولی، اب تو ججز بھی نہیں رہے ، صرف اساتذہ ہی ہیں،یہاں ایسے اساتذہ بھی ہیں جنہیں 17، 18 سال تک مستقل نہیں کیا گیا،اگر اساتذہ خود مایوس ہوں گے تو اس کا اثر طلباء پر بھی پڑے گا، اساتذہ اورطلباء نے بھی اس ملک کا دفاع کرنا ہے ،یہ بات ابھی شاید سمجھ نہ آئے ، مگر مشکل وقت میں اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے ۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یونیورسٹی کے طلباء نے آگے چل کر ملک کی قیادت اور کمانڈ سنبھالنی ہے اور حالیہ واقعات ملک کے دفاع کی ایک بہترین مثال ہیں ،عدالت نے جامعات کے بی پی ایس اساتذہ کی پروموشن سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سیکرٹری خزانہ اورایچ ای سی کو آئندہ سماعت پر اساتذہ کی ترقیوں کے حوالے سے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کردی۔ عدالت نے حکم دیا کہ چیئرمین ایچ ای سی کی تعیناتی کے 15 روز کے اندر پروموشن پالیسی سے متعلق اجلاس بلا کر رپورٹ جمع کرائی جائے ،بعدازاں سماعت جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے لاہور اور بہاولپور سے کمسن بچیوں اور ان کی والدہ کے مبینہ اغوا کے معاملے پر دائر مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کی سماعت کے دوران سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی آئی جی انویسٹی گیشن اسلام آباد کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا،جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دئیے کہ اگر بغیر سرچ وارنٹ کسی کو اٹھایا گیا تو یہ اغوا تصور ہوگا۔ پولیس کچھ کر نہیں سکتی اور ایف آئی اے تحقیقات کرنا نہیں چاہتی ۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مشرف رسول کے وکیل سے کہا آپ اس عدالت کو کام سے نہیں روک سکتے ، ہم حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں ۔عدالتی اور تفتیشی نظام پربا ت کرتے ہوئے جسٹس محسن کیانی نے کہا عورت اور بچیوں کے اغوا پر قانون کی بے بسی پر شرم آتی ہے ، اگر عدالتیں مضبوط ہوتیں تو آج یہ سب نہ ہوتا ، افسوس جس پولیس پر الزام ہے وہی تفتیش کی ذمہ دار ہے ۔بعدازاں سماعت 9دسمبرتک ملتوی کر دی گئی۔