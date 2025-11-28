صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانچ برس میں 6کروڑ 80لاکھ جرما نہ ، 1کروڑ 36لاکھ کی وصولی غیر معیاری سروس پر 39کمپنیوں کو شوکاز ، 17کو وارننگ نوٹس جاری

 اسلام آباد (ایس ایم زمان) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے ) گزشتہ پانچ برس کے دوران ٹیلی کام کمپنیوں پر عائد کئے گئے جرمانوں میں سے صرف30 فیصد وصول کر سکی ، پی ٹی اے نے کارکردگی میں خامیوں اور ناقص سروس سے متعلق شکایات پر مجموعی طور پر 6 کروڑ 80 لاکھ روپے کے جرمانے کئے تھے ، تاہم اس میں سے صرف 1 کروڑ 36 لاکھ روپے وصول کئے جا سکے جبکہ 5 کروڑ 44 لاکھ روپے تاحال بقایا ہیں،پی ٹی اے کی جانب سے غیر معیاری سروس فراہم کرنے پر ٹیلی کام کمپنیوں کو 39 شوکاز اور 17 کو وارننگ نوٹس بھی جاری کئے گئے ادارے کی جانب سے لگائے گئے متعدد جرمانے اور نوٹس کمپنیوں نے عدالتوں میں چیلنج کر رکھے ہیں اس وقت 11 مقدمات مختلف عدالتوں میں زیرِ سماعت ہیں۔

