ڈی آئی خان میں آپریشن ، بھارتی حمایت یافتہ 22 خوارج ہلاک
سکیورٹی فورسز کی دہشتگردوں کے ٹھکانے پر موثر کارروائی، شدید فائرنگ کا تبادلہ
راولپنڈی(دنیا نیوز)ڈیرہ اسماعیل خان میں سکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 22 خوارج کو ہلاک کردیا۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق سکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر کارروائی کی ،سکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 22 خوارج مارے گئے ، علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی ممکنہ بھارتی سپانسرڈ خارجی کو ختم کرنے کے لیے سینی ٹائزیشن آپریشن جاری ہے ۔ترجمان پاک فوج نے کہا سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وژن "عزم استحکام" کے تحت انسداد دہشت گردی کی مہم پوری رفتار سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔