سبسڈی کسی کا بنیادی حق نہیں،سندھ ہائیکورٹ 16 شوگر ملز کی درخواستیں مسترد
کراچی (کورٹ رپورٹر )سندھ ہائیکورٹ نے ان لینڈ فریٹ سبسڈی کے اجرا سے متعلق دائر 16 شوگر ملز کی آئینی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ عدالت وفاقی حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرنے کا حکم نہیں دے سکتی، سبسڈی کسی کا بنیادی حق نہیں ہے ۔
جسٹس عدنان اقبال چودھری اور جسٹس محمد جعفر رضا پر مشتمل ڈویژن بینچ نے 16 شوگر ملز کی جانب سے دائر درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا ،جن میں 2011-12 اور 2012-13 کے کرشنگ سیزنز کی برآمدات پر ان لینڈ فریٹ سبسڈی کے اجرا کیلئے وفاقی حکومت اور متعلقہ حکام کو پابند کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔