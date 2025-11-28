صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ:پیکا قانون کے تحت سزایافتہ شہری کی سزا معطل، ضمانت پر رہائی کا حکم

  • پاکستان
لاہور ہائیکورٹ:پیکا قانون کے تحت سزایافتہ شہری کی سزا معطل، ضمانت پر رہائی کا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور اور جسٹس سردار علی اکبر ڈوگر پر مشتمل بینچ نے کزن کی قابل اعتراض تصاویر چوری کرنے اور شیئر کرنے کے الزام میں ٹرائل کورٹ سے پیکا قانون کے تحت 3 سال قید کی سزا پانے والے سلمان مرتضیٰ کی سزا معطل کرتے ہوئے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔

وکیل میاں داؤد نے بتایاکہ یہ حقیقت ہے کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے مدعی اور متاثر فریق نے تسلیم کیا کہ مجرم نے کوئی مواد شیئر نہیں کیا،پراسیکیوشن ٹرائل میں ایک بھی الزام ثابت نہیں کر سکی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak