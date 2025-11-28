لاہور ہائیکورٹ:پیکا قانون کے تحت سزایافتہ شہری کی سزا معطل، ضمانت پر رہائی کا حکم
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور اور جسٹس سردار علی اکبر ڈوگر پر مشتمل بینچ نے کزن کی قابل اعتراض تصاویر چوری کرنے اور شیئر کرنے کے الزام میں ٹرائل کورٹ سے پیکا قانون کے تحت 3 سال قید کی سزا پانے والے سلمان مرتضیٰ کی سزا معطل کرتے ہوئے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔
وکیل میاں داؤد نے بتایاکہ یہ حقیقت ہے کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے مدعی اور متاثر فریق نے تسلیم کیا کہ مجرم نے کوئی مواد شیئر نہیں کیا،پراسیکیوشن ٹرائل میں ایک بھی الزام ثابت نہیں کر سکی ۔