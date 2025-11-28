پنجاب کا بلدیاتی آئین مسترد ، جماعت اسلامی کاتحریک چلانے کا اعلان
کالے قانون کے خلاف مزاحمت کرینگے ، سڑکوں اور چوراہوں پر بھی آئیں گے ٹریفک جرما نوں سے شہری حقوق متاثر ہوئے تو عدالت جائیں گے ،حافظ نعیم
لاہور (کامرس رپورٹر) جماعتِ اسلامی نے بلدیاتی قانون کو مسترد کر دیا اور 7 دسمبر سے احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ امیرِ جماعتِ اسلامی حافظ نعیم الرحمٰن کا کہنا ہے کہ پنجاب کا بلدیاتی قانون کالا قانون ہے ، جو خاندانی سیاست کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے ۔ بیوروکریسی کو اختیارات دیئے جا رہے ہیں اور عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے ۔منصورہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ‘‘بدل دو نظام تحریک’’ کے آغاز کا اعلان کیا ہے ۔ آج پنجاب کے تمام بڑے شہروں کے امراء کا اجلاس ہوا جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا۔ایسے آئینی ترمیمی اقدامات، جن میں اختیارات چند ہاتھوں میں دے دیے جائیں، قابلِ قبول نہیں۔انہوں نے کہا کہ پنجاب نے جو قانون پاس کیا ہے وہ کالا قانون ہے ۔ اس کے خلاف مزاحمت کریں گے ، عدالتوں میں بھی جائیں گے ، سڑکوں اور چوک چوراہوں پر بھی آئیں گے ۔کرپشن پر آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں۔ کرپشن ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے ۔
اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ان کا کہنا تھا اپنی مرضی کے لوگوں کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اقتدار پر قابض ہو جائیں۔ اس کے باوجود بھی اس قانون میں کوئی حقیقی اختیار یا مناسب فنڈز نہیں دیے گئے ۔ تمام مالیاتی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جانے چاہئیں، مگر یہاں خاندانی حکمرانی کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ پل ہوگا تو مریم نواز، ٹھیلہ ہوگا تو مریم نواز، ڈسپنسری ہوگی تو مریم نواز یا نواز شریف کا نام ہوگا۔ چینی مافیا، آٹا مافیا سمیت تمام مافیاز کے خلاف احتجاج ہوگا جو عوام کا استحصال کر رہے ہیں۔ اسمبلیوں کے سامنے بھی احتجاج کریں گے جو نظام کی تبدیلی سے خائف ہیں۔انہوں نے کہا کہ نواز شریف کچھ بھی کہتے رہیں لیکن پہلے یہ جواب دیں کہ ہاری ہوئی سیٹ پر 70 ہزار جعلی ووٹ ڈال کر کیسے جیتے ؟۔میاں صاحب حقائق پر بات کریں، قوم کو گمراہ نہ کریں۔ وہ بتائیں کہ وہ کس طرح قومی اسمبلی میں آئے ۔ پنجاب میں دفعہ 144 بالکل نہیں ہونی چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ٹریفک جرمانوں میں اضافے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس میں شہری حقوق متاثر ہوئے تو عدالت بھی جائیں گے ۔