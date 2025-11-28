لاہورہائیکورٹ کا چیف سیکرٹری کو گروپ انشورنس کیس کا قابل عمل حل نکالنے کی ہدایت
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں پنجاب کے سرکاری ملازمین کو زندگی میں گروپ انشورنس کی عدم ادائیگی کے خلاف کیس کی سماعت کے چیف سیکرٹری کو عملی طور پر معاملے کا حل نکال کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کردی گئی ۔
لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں 3رکنی فل بینچ نے کیس کی سماعت کی ۔چیف سیکرٹری پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ ہم عدالتی حکم پر دوبارہ جائزہ لے کر عدالت کو آگاہ کردیتے ہیں،پنشن کی ادائیگیوں کا بوجھ بہت بڑھ چکا،ہوسکتاہے چند سالوں تک پنشن بند ہو جائے ۔جسٹس شجاعت علی خان نے کہاکہ چیف سیکرٹری نے توعدالت کو بھی دھمکا دیا کہ شاید ہمیں بھی پنشن نہ ملے ،ہمارے ساتھ جوہونا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں عوام کا سوچناہے ۔ تین صوبے گروپ انشورنس کے فوائد دے رہے ہیں اور وفاق بھی نیم رضا مند ہے ،ملازمین کی مشکلات کم نہ کیں تونظام نہیں چل سکے گا ۔ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو عملی طور پر معاملے کا حل نکال کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔