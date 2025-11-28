سلطان چودھری آئی جی موٹروے تعینات،55ڈی ایس پیزتبدیل پاکستان 28 نومبر ، 2025

× پاکستان

نیب کے 29افسروں کی گریڈ 19میں ترقی ،گریڈ 20کے عارضی ڈائریکٹرزریگولر ڈی ایس پی مد ثر اللہ خان نولکھا ،علی اکبر گلشن راوی اورنعیم انور گجر پورہ میں تعینات

لاہور ،اسلام آباد(کرائم رپورٹر ،د نیانیوز)پنجاب پولیس کے ایڈیشنل آئی جی سلطان احمد چودھری کو آئی جی موٹروے پولیس تعینات کردیاگیاجبکہ 55ڈی ایس پیز کے تبادلے کئے گئے ہیں ،نیب میں گریڈ 18کے 29افسروں کو گریڈ 19میں ترقی دے دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری کو انسپکٹر جنرل تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے ۔آئی جی موٹروے بی اے ناصر چند روز بعد ریٹائر ہو جائیں گے ،جس کے بعد سلطان احمدچودھری اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے ۔آئی جی پنجاب عثمان انور نے 55ڈی ایس پیزکے تبادلوں کاحکم نامہ جاری کیا،جس کے تحت فراست علی اے ایس پی وزیر آباد ،واحد بخش اے ایس پی دیپالپو ر،یاسر مطلوب ڈی ایس پی حسن ابدال،محمد اعجاز ڈھلوں ڈی ایس پی انویسٹی گیشن کاہنہ تعینات کرکے ڈی ایس پی کاہنہ عثمان حیدر کو آئی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیاگیاہے ۔

حسنین حیدر ڈی ایس پی انویسٹی گیشن سول لائنز لاہور ،مد ثر اللہ خان ڈی ایس پی انویسٹی گیشن نولکھا لاہور،علی اکبر ڈی ایس پی انویسٹی گیشن گلشن راوی لاہور،محمد نعیم انور ڈی ایس پی آپریشنز گجر پورہ لاہور،اعجاز احمد ڈی ایس پی سی سی ڈی گجرات ،عامر عباس ڈی ایس پی سی سی ڈی منڈی بہاء الدین ،عدنان احمد ملک ڈی ایس پی سی سی ڈی حافظ آباد ،بصیال عریز فاروقی اے ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد،شہنشاہ احمد ڈی ایس پی بنگلہ اچھ راجن پور ،فیاض احمد ڈی ایس پی لیاقت پور ، ظفر حیات ڈی ایس پی انویسٹی گیشن2 جھنگ،سید حسنات حسنین شاہ ڈی ایس پی صدر منڈی بہاء الدین تعینات،محمد امجد ڈی ایس پی سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ ،فخر زمان ڈی ایس پی ممتاز آباد ملتان ،محمد ساجد ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر رحیم یارخان ،فاروق احمد ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز راجن پور ،دلشاد احمد ڈی ایس پی بٹالین 3 پی سی ملتان،مظہر حیات ڈی ایس پی سی سی ڈی بھکر ،مجاہد حسین ڈی ایس پی آپریشنز مسلم ٹاؤن لاہور ،محمد ثقلین جعفر ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس بھکر ،مقصود الحسن ڈی ایس پی آر آئی بی شیخوپورہ ،ناصر علی ڈی ایس پی کنٹرول روم سنٹرل پولیس آفس لاہور ،زاہد حسین ڈی ایس پی صدر اوکاڑہ ،عبدالمجید ڈی ایس پی سٹی جھنگ ،عبدالباسط ڈی ایس پی رائٹ مینجمنٹ ساہیوال۔۔۔ ،

گل حسن خان ڈی ایس پی آرگنائزڈکرائم ساہیوال ،محمد ایوب ڈی ایس پی بڑا گھر ننکانہ صاحب ،محمد آصف خان ڈی ایس پی بھوانہ چنیوٹ،احسان اللہ ڈی ایس پی رائٹ مینجمنٹ ملتان ،محمد ارشد ڈی ایس پی رائٹ مینجمنٹ راولپنڈی،مجاہد حسین ڈی ایس پی رائٹ مینجمنٹ شیخوپورہ اور رضا حسین ڈی ایس پی رائٹ مینجمنٹ لاہور تعینات کردئیے گئے ۔ڈی ایس پی انویسٹی گیشن گلشن راوی افتخار رسول باجوہ ،ٹریفک آفیسر وزیر آباد بابر حسین اور ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس ڈی جی خان امتیاز حسین ،ڈی ایس پی ممتاز آباد ملتان محمد راشد ملک،ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر رحیم یارخان اصغر علی ،ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر زلیہ محمد ناصراورڈی ایس پی کنٹرول روم غازی ایاز احمد کو آئی جی آفس جبکہ ڈی ایس پی سٹی جھنگ آصف علی کو سنٹر ل پولیس آفس رپورٹ کرنے کاحکم جاری کیاگیا۔ قومی احتساب بیورو (نیب) میں گریڈ 18 کے 29 افسروں کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی ، ترقی پانے والے تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز کو ایڈیشنل ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے ۔ترقی پانے والے افسر ملتان، پشاور اور لاہور سمیت دیگر بیوروز میں تعینات ہوں گے ، گریڈ 20 میں تعینات عارضی ڈائریکٹرز کو بھی ریگولر کر دیا گیا ہے ۔