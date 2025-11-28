توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )سپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔گزشتہ روز اڈیالہ جیل کی بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت کے دوران بانی اور بشریٰ کی جانب سے خالد یوسف ایڈووکیٹ پیش ہوئے ۔
عدالت نے کیس کی نئی تاریخ سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو باقاعدہ طور پر آگاہ بھی کر دیا ہے ۔ واضح رہے کہ ایف آئی اے کی درخواست پر دائر اس مقدمے میں توشہ خانہ تحائف کی خرید و فروخت اور مبینہ بے ضابطگیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے ۔