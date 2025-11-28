نو منتخب ارکان کی نکتہ اعتراض پر بات کے دوران اپوزیشن کا احتجاج:لگتا ہے ایوان میں ہمارے دن تھوڑے: بیرسٹر گوہر
ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں،سپیکر ڈائس کا گھیرائو،حکومت کی حلیف جماعتیں ہماری مجرم ، اپوزیشن کی نعرے بازی لگتا ہے نواز شریف کو آزادی مل گئی:چیئرمین پی ٹی آئی ،عدالتیں ثبوت مانگیں تو پی ٹی آئی تاریخیں مانگتی:عطا تارڑ
اسلام آباد (نامہ نگار، سٹاف رپورٹر)قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے نومنتخب ارکان کے نکتہ اعتراض پر بات کرنے کے دوران نعرے بازی کے ساتھ سپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اس موقع پر ڈپٹی سپیکر غلام مصطفی شاہ نے ایوان کو ان آرڈر رکھنے کی ہدایت کی اور اپوزیشن رکن اقبال آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایوان کا ماحول خراب کر رہے ہیں اور مجھے سختی کرنی پڑے گی۔اپوزیشن نے حکومت کی حلیف جماعتوں کو اپنا مجرم قرار دیتے ہوئے نعرے لگائے ، جن میں \"کون بچائے گا پاکستان\" اور \"گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اوردو\" شامل تھے ۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے ایوان میں تقریر کے دوران حکمران جماعت کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے ہمارے اس ایوان میں بیٹھنے کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ آپ نے ہم سے ایک سیٹ نہیں لی بلکہ ہم سب کی سیٹیں لی ہیں۔
لگتا ہے نواز شریف کو آزادی مل گئی اور ان کو پہلی مرتبہ ماسک کے بغیر دیکھا ہے ۔عمران خان سے متعلق بیان پر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے کہتے کہتے بڑی دیر کردی ، ہم بھارت کے خلاف تھے ، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ، نومنتخب رکن قومی اسمبلی حافظ نعمان نے کہا کہ حالیہ انتخاب نے یہ تاثر غلط ثابت کر دیا کہ تعلیم یافتہ طبقہ مسلم لیگ (ن) سے دور ہے ۔ عوام نے اپنی عقل و فہم سے مسلم لیگ (ن) کو اعتماد دیا ۔اجلاس کے دوران ڈپٹی سپیکر نے قواعد کی خلاف ورزی پر اقبال آفریدی کو وارننگ دی اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ شور بڑھنے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ قبل ازیں ایوان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کرنے والوں کو تنقید کا کوئی حق نہیں، دھاندلی کا شور کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کے لیگل کاغذ کہاں ہیں، دھاندلی کا شور کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ ٹربیونل کیلئے کتنے کیس تیار کئے ہیں،بابر نواز خان نے پی ٹی آئی سے نشست چھین لی۔نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس پر عدالتی ریلیف اعلیٰ عدالتوں سے ملا۔ جب نواز شریف نے باہر جانا تھا تو پی ٹی آئی کی اپنی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا اور آج یہ اس پر تنقید کرتے ہیں تو انہیں اپنے طرز عمل پر تھوڑی سی نظرثانی کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ۔ یہ میڈیا میں بیٹھ کر فارم 47 کی بات کرتے ہیں اور عدالتوں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ ان کا دہرا معیار ہے کہ میڈیا پر شور مچائو اور جب عدالت دستاویزی ثبوت مانگے تو یہ تاریخیں مانگتے ہیں۔
صاف جھکتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ نواز شریف کیلئے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ان کے پاس جا کر بائیو میٹرک تصدیق کی گئی جیل نہیں گئے ، دوبارہ مینڈیٹ دیا گیا اس ملک میں وہ جمہوریت نہیں ہے جو دیگر ملکوں میں ہے ۔ آپ نے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہم سے چھینی، یہ عمر ایوب خان کی سیٹ ہم جیت چکے ہیں۔سپیکر ایاز صادق نے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر مخاطب کرتے ہوئے کہاکہ اگر این اے 18 پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ٹربیونلز کے پاس جائیں جیسے ہم جاتے تھے ۔آپ کے لیڈر ہندوستان اور افغانستان سے بات چیت کا مشورہ دیتے ہیں ہم سے تو آج تک بات نہیں کی۔ میں خود کئی مرتبہ مذاکرات کی دعوت دے چکا ہوں۔ رکن اسمبلی نور عالم خان نے کہاکہ بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی ابتر ہے ،آئے روز ہمارے جوان شہید ہورہے ہیں مگر وزیر داخلہ اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لے رہے ۔ میرا مطالبہ ہے کہ ایوان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کرکے آگاہ کیا جائے ۔ وفاقی وزیر طارق فضل نے کہا کہ اسلام آباد اپنی صاف آب و ہوا کی وجہ سے پورے ملک میں منفرد پہچان رکھتا ہے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی اسے صاف رکھنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے ۔ پارلیمانی سیکرٹری تعلیم فرح ناز اکبر نے ایوان کو بتایا کہ تعلیم کے حوالہ سے بجٹ میں کمی کاسامنا ہے اور اضافی ضمنی گرانٹ کیلئے جنوری کے تیسرے ہفتہ میں وزارت خزانہ سے رابطہ کیاجارہاہے ۔انہوں نے مزید 50بسوں کی خریداری کیلئے اقدامات کئے جارہے ہیں انجم عقیل خان نے کہاکہ ان کے حلقہ میں 60سکولز اورایک ڈگری کالج کیلئے صرف 11بسیں ہیں۔