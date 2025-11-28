مہاجرین واپسی:افغانستان معاشی ، انتظامی بحران سے دوچار
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)مہاجرین کی بڑی تعداد میں واپسی کے باعث افغانستان شدید معاشی، داخلی اور انتظامی بحران سے دوچار ہے ۔ افغان طالبان کی حکومت داخلی مسائل حل کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے ۔
پاکستان کے سخت سرحدی اقدامات اور سرحدی بندش کے باوجود افغانستان میں صورتحال بہتر ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے ۔اقوامِ متحدہ کے ترقیاتی پروگرام (UNDP) کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں 23 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کی وطن واپسی نے ملک پر غیر معمولی دباؤ پیدا کیا۔ بڑھتی ہوئی غربت، ناکافی بنیادی سہولیات اور بے روزگاری نے افغانستان کو شدید اقتصادی بحران میں دھکیل دیا ہے ۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محدود رسائی، پابندیاں اور تحفظ کے سنگین خدشات کی وجہ سے افغان خواتین سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ تباہ حال معیشت اور بھارتی سرمایہ کاروں کو دی گئی رعایتوں نے ملک کے مستقبل پر مزید سوالات کھڑے کر دئیے ۔ماہرین کے مطابق افغان طالبان کی ہٹ دھرمی اور غیر ذمہ دارانہ فیصلوں نے افغانستان کو گہرے داخلی بحران اور مسلسل عدم استحکام میں مبتلا کر دیا جبکہ عوام بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔