حکومت گورننس بہتر ،کرپشن کنٹرول میں ناکام ،شاہد خاقان
ڈائیلاگ ہی بہترین آپشن، اسکے سوا کوئی حل نہیں ، احتساب سب کا ہونا چاہئے نوازشریف جو مرضی بات کریں ، آئین کے بغیر ملک نہیں چل سکتا ،پریس کانفرنس
اسلام آباد( مانیٹرنگ ڈیسک ، آئی این پی ) عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت گورننس اور کرپشن کنٹرول میں ناکام ہو چکی ،حکومت نے رپورٹ عوام سے چھپائی ،وفاقی دارالحکومت میں پارٹی رہنما مفتاح اسماعیل کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاقان نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال اور کرپشن کے حوالے سے آئی ایم ایف نے رپورٹ شائع کی ،یہ انہی باتوں کا نچوڑ ہے جو باتیں ہم کافی عر صہ سے کر رہے ہیں ۔ آئی ایم ایف رپورٹ میں نئی باتیں نہیں ، حکومت گورننس کو بہتر نہیں کر سکی نہ ہی کرپشن کو کنٹرول کر سکی ہے ، آئی ایم کی رپورٹ میں عدلیہ پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں ،شاہد خاقان نے سوال اٹھایا کہ حکومت نے کیوں عوام سے یہ رپورٹ چھپائی؟ یہ رپورٹ عوام کے سامنے پہلے ہی 6 ماہ بعد آئی ہے ، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف رپورٹ صرف وفاقی حکومت کے حوالے سے ہے جب کہ صوبوں کی حکومت کو بھی شامل کریں گے تو کرپشن کی رقم بڑھ جائے گی ،انہوں نے کہا کہ نواز شریف سیاسی رہنما ہیں، ان کی مرضی ہے جو بات کریں ،جو پاکستان کے مفاد کی بات کرے گا ہم اس سے بات کریں گے ۔ مجھے سارا پاکستان عزیز ہے ،ہمارا مقصد بالکل واضح ہے ملک آئین کے بغیر نہیں چل سکتا۔