انسداددہشتگردی عدالت:کالعدم جماعت کے 181کارکنوں کی ضمانت

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے فیصلہ سناتے ہوئے مختلف مقدمات میں گرفتار کالعدم مذہبی جماعت کے 181کارکنان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔

گزشتہ روزسماعت کے دوران عدالت نے ملزمان کو 10،10 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا ۔ عدالت نے قرار دیا کہ متعلقہ پولیس تھانوں میں درج مقدمات میں قانونی تقاضے پورے ہونے پر کارکنان کی رہائی عمل میں لائی جائے ۔ کالعدم جماعت کے کارکنان کے خلاف اسلام آباد کے 3 سے زائد تھانوں میں مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے جن میں نقصِ امن اور احتجاجی سرگرمیوں سے متعلق دفعات شامل تھیں ۔ 

