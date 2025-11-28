پنجگور،43ارب 55کروڑکی منشیات پکڑی گئی،2سمگلرگرفتار
اے این ایف نے گیس کنٹینر سے 13من ساڑھے 33کلو آئس،1من ہیروئن برآمدکی سمگلر علی جان کی زیرقیادت گروہ افغانستان سے پنجگورراستے بیرونِ ملک سمگل کرتاتھا
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) اینٹی نارکوٹکس فورس نے منشیات سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 43ارب 55کروڑ 4لاکھ 58ہزارروپے (15کروڑ ساڑھے 41لاکھ امریکی ڈالر)مالیت کی منشیات برآمد کر لی ہے ۔ اے این ایف نے انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کے دوران یہ کامیابی حاصل کی۔اے این ایف کی ٹیمیں گزشتہ مدت سے پنجگور میں بین الاقوامی ڈرگ ٹریفکنگ نیٹ ورک کی نگرانی کر رہی تھیں،فوری کارروائی کرتے ہوئے گیس کنٹینر کو ایم 8 گوادرسی پیک روڈ پر روک کر تلاشی لی گئی، جس کے دوران 553.5 کلوگرام آئس اور 40 کلوگرام ہیروئن قبضے میں لے لی گئی، منشیات کی عالمی مارکیٹ میں قیمت 154.15 ملین امریکی ڈالربتائی گئی ہے ،کارروائی کے دوران منظم سمگلنگ نیٹ ورک کے 2کارندے بھی گرفتار کر لیے گئے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ، اے این ایف کے مطابق یہ گروہ جس کی قیادت سمگلر علی جان کر رہا تھا، افغانستان سے منشیات کو پنجگور کے راستے تربت، گوادر اور پسنی کے ذریعے بیرونِ ملک سمگل کرتا تھا،گروہ بھاری مقدار کی منشیات کو ایل پی جی کنٹینر ٹرک میں چھپا کر بیرونِ ملک روانہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا،اے این ایف حکام کا کہنا ہے کہ منشیات میں ملوث دیگر ملزموں اور سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔