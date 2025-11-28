چیئرمین EOBI ، ڈی جی انویسٹمنٹ عہدے خالی،کمیٹی کوتشویش
وزارت اوور سیز پاکستانیز دونوں عہدوں پر تقرری فوری کرے ، ذیلی کمیٹی کی ہدایت سابق چیئرمین ای او بی آئی کی ایک ارب پانچ کروڑ کی خوردبرد معاملے کی تفصیل طلب
اسلام آباد (سید ظفر ہاشمی)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیوں کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کنوینر ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو کی زیر صدارت ہوا جس میں چیئرمین ای او بی آئی کا عہدہ 13 ماہ اور ڈی جی انویسٹمنٹ کا عہدہ دو سال سے خالی ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کمیٹی نے وزارت کو ان دونوں عہدوں پر تقرری کا عمل فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت کی۔کمیٹی کی ہدایت پر سیکرٹری وزارت اوورسیز پاکستانیوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے ان عہدوں پر تقرریاں جلد ممکن بنائی جائیں گی۔کمیٹی ارکان نے ای او بی آئی کی جانب سے سرمایہ کاری اور اثاثہ جات سے متعلق دی گئی بریفنگ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور قائم مقام چیئرمین کو مکمل تفصیلات آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت دی۔کمیٹی نے سابق چیئرمین ای او بی آئی برکت اللہ شیخ کی جانب سے مبینہ طور پر پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز میں ایک ارب پانچ کروڑ روپے کی خوردبرد کے معاملے کی تفصیلات بھی طلب کرلیں۔ اس کے علاوہ ای او بی آئی میں مالی بے ضابطگیوں اور اثاثہ جات سے متعلق مختلف عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی رپورٹ بھی آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔کمیٹی نے وزارت اوورسیز پاکستانیوں کے فنانشل ایڈوائزر، ڈی جی پیپرا اور وزارت قانون کے سالیسیٹر کو بھی اگلی میٹنگ میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔اجلاس میں یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی بندش کے باعث نوکریوں سے فارغ ہونے والے ہزاروں ملازمین کے پنشن کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔کمیٹی نے مختلف ایئرپورٹس پر مسافروں کی بڑھتی ہوئی آف لوڈنگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ای او بی آئی کو وزارت داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ مل کر یہ مسئلہ حل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔