سینیٹ:گھریلو تشدد،ٹرانس جینڈرز کے تحفظ کابل منظور،جے یو آئی،پی ٹی آئی کا احتجاج
تمام صوبوں میں یہ قانون موجود ،وفاق میں 15سال بعد منظوری ممکن ہوئی :شیری ، بل غیر شرعی ہے :جے یو آئی پٹرولیم لیوی کی مد میں ستمبر تک 66 ارب روپے جمع،گیس قیمتوں میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی: وزیر پٹرولیم
اسلام آباد (حریم جدون )سینیٹ میں گھریلو تشدد اور ٹرانس جینڈرز کے تحفظ کا بل منظور کر لیا گیا ، جبکہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی نے شدید احتجاج کیا۔ شیری رحمان نے بل پیش کیا اور بتایا کہ یہ بل اصل میں شرمیلا فاروقی نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں یہ قانون موجود ہے اور طویل عرصے سے وفاق میں اس کی منظوری زیرِ التوا تھی، جو اب 15 سال بعد ممکن ہوئی ہے ۔ شیری رحمان کے مطابق حکومت اور اس کے اتحادی اس پیش رفت پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔اجلاس کے دوران جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے بل کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے واک آؤٹ کیا جبکہ پی ٹی آئی نے بھی بل کی مخالفت کی۔وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے ایوان کو بتایا کہ 16 اپریل 2025 سے 30 ستمبر 2025 تک پٹرولیم لیوی کی مد میں 66اعشاریہ 13 ارب روپے جمع کیے گئے ۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پٹرولیم لیوی کی وصولی وفاقی مشترکہ فنڈ میں ہوتی ہے اور اس کی تقسیم یا اخراجات کا اختیار وزارتِ پٹرولیم کے پاس نہیں۔وزیر نے یہ بھی بتایا کہ گیس کی قیمتوں میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی صارفین کے لیے نیا شکایتی نظام متعارف کراتے ہوئے کہا کہ ‘‘118 کمپلینٹ سینٹر’’ کا نیا نمبر فعال کیا جا رہا ہے ۔ ان کے مطابق ماضی میں کسی حکومت نے کسٹمر کیئر نظام میں مؤثر اصلاحات نہیں کیں تاہم نیا نظام شکایات کے بروقت حل کو یقینی بنائے گا۔وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پارلیمنٹیرینز کے بینک اکاؤنٹس منجمد یا بند کیے جانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ایوان کو یہ بھی بتایا گیا کہ الیکٹرک وہیکل چارجنگ انفراسٹرکچر پالیسی پر عملدرآمد شروع کر دیا گیا ہے اور اس کی مکمل تفصیلات سینیٹ میں پیش کر دی گئی ہیں۔بعدازاں سینیٹ کا اجلاس آج صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔