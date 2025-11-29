صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ایئر پورٹ کا طویل دورہ

  • پاکستان
لاہور( این این آئی)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور ایئرپورٹ کا طویل دورہ کیا اور مسافروں کے لیے امیگریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا۔

وزیر داخلہ نے کہا کہ ایئرپورٹ پر تعینات افسران کی کارکردگی کومسلسل مانیٹر کیا جائے گاجس کے لئے جدید سسٹم تیار کیا جائے گا جو مسافروں کے امیگریشن کے عمل، فلائٹ کلیئرنس اور ایئرپورٹ پر چیک اینڈ بیلنس کو مانیٹر کرے گا۔نظام کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوگا کہ مسافروں کو امیگریشن کے عمل کو مکمل کرنے میں کتنا وقت لگا تاکہ بے جا مسافروں کی آف لوڈنگ، سست روی اور دیگر مسائل کا بروقت تدارک ممکن ہو سکے ۔ 

