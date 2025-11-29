آفریدی قیدی نہیں عوام کی فکر کریں
لاہور(آئی ا ین پی ) پنجاب کی وزیراطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا منشور دھرنے اور احتجاج ہے ،وزیراعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کے عوام کی نہیں صرف قیدی کی فکر ہے۔
گزشتہ 2 ماہ سے ساڑھے 4 کروڑ آبادی کا صوبہ (خیبر پختونخوا)بے یار و مددگار ہے ،سہیل آفریدی قیدی کی بجائے کے پی عوام کی فکر کریں۔اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ ایک صوبے کا وزیرِ اعلیٰ آج بھی دھرنا دھرنا کھیل رہا ہے ،پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز لوگوں کو گھر اور مفت پلاٹ دے رہی ہیں،عوام کو مفت کینسر ادویات کی فراہمی کے بعد اب مفت پلاٹس کی تقسیم بھی باقاعدہ طور پر شروع کر دی گئی ۔عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خوش نصیب مستحق افراد کو خود فون کرکے پروگرام میں کامیابی پر مبارکباد دی،اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت ایک لاکھ 20 ہزار گھر تعمیر ہو رہے ہیں ، آئندہ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کی قسمت میں دھرنے ہیں اور کسی کی قسمت میں خدمتِ خلق،ن لیگ کا منشور ہمیشہ عوام کی خدمت رہا ہے جبکہ پی ٹی آئی کا منشور دھرنے اور احتجاج کے گرد گھومتا ہے ۔