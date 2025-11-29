صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آفریدی قیدی نہیں عوام کی فکر کریں

  • پاکستان
آفریدی قیدی نہیں عوام کی فکر کریں

لاہور(آئی ا ین پی ) پنجاب کی وزیراطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا منشور دھرنے اور احتجاج ہے ،وزیراعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کے عوام کی نہیں صرف قیدی کی فکر ہے۔

گزشتہ 2 ماہ سے ساڑھے 4 کروڑ آبادی کا صوبہ (خیبر پختونخوا)بے یار و مددگار ہے ،سہیل آفریدی قیدی کی بجائے کے پی عوام کی فکر کریں۔اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ ایک صوبے کا وزیرِ اعلیٰ آج بھی دھرنا دھرنا کھیل رہا ہے ،پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز لوگوں کو گھر اور مفت پلاٹ دے رہی ہیں،عوام کو مفت کینسر ادویات کی فراہمی کے بعد اب مفت پلاٹس کی تقسیم بھی باقاعدہ طور پر شروع کر دی گئی ۔عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خوش نصیب مستحق افراد کو خود فون کرکے پروگرام میں کامیابی پر مبارکباد دی،اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت ایک لاکھ 20 ہزار گھر تعمیر ہو رہے ہیں ، آئندہ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کی قسمت میں دھرنے ہیں اور کسی کی قسمت میں خدمتِ خلق،ن لیگ کا منشور ہمیشہ عوام کی خدمت رہا ہے جبکہ پی ٹی آئی کا منشور دھرنے اور احتجاج کے گرد گھومتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،122ارب منافع

ڈالر مزیدسستا،تولہ سونا4لاکھ 38ہزار 862پر مستحکم

فوجی فرٹیلائزر اور کورٹیوا ایگری سائنس کے درمیان معاہدہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب کے 35517سودے

معرکہ معیشت کے لئے یوبی جی اور بی ایم پی گروپ کا اتحاد

تعمیراتی اور کان کنی مشینری کی درآمدات میں111فیصد اضافہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak