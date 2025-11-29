افغانستان کیساتھ جنگ بندی برقرار نہیں:پاکستانی سکیورٹی فورسز پوری طرح چوکس ہماری فوجی تیاری مضبوط،سعودی ثالثی کی پیشکش سے آگاہ نہیں:ترجمان دفتر خارجہ
تاجکستان میں چینی باشندوں کی ہلاکت کا ذمہ دار افغانستان،واشنگٹن میں فائرنگ سے دہشتگردی کی عالمی سطح پر واپسی ظاہر، داعش کا پاکستان میں وجود نہیں، دہشتگرد تنظیمیں افغان سرزمین استعمال کررہیں راج ناتھ کا بیان سرحدوں کے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی،مقبوضہ کشمیر پر یو این رپورٹ پر تشویش،اسرائیل کے غزہ پر حملے قابل مذمت،امارات نے ویزوں پر پابندی نہیں لگائی:طاہراندرابی کی بریفنگ
اسلام آباد (وقائع نگار،نمائندہ دنیا)پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترکیہ میں ختم ہونے والے مذاکرات کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان نے کھل کر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاک افغان جنگ بندی برقرار نہیں، یہ کوئی روایتی جنگ بندی نہیں تھی،سیزفائر کا مطلب دہشتگردو ں کا خاتمہ ہے ،لیکن اس جنگ بندی کے بعد بڑے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں،ٹی ٹی پی و دیگر دہشت گرد گروہوں اور افغان شہریوں کی جانب سے افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دراندازی جاری ہے ۔افغانستان سے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کیلئے ہماری سکیورٹی فورسز پوری طرح چوکس اور ہماری فوجی تیاری مضبوط ہے ، سعودی ثالثی کی پیشکش سے آگاہ نہیں۔ترجمان دفترخارجہ طاہر اندرابی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا مطلب وہ روایتی جنگ بندی نہیں ہے جو دو خودمختار ریاستوں کے درمیان جنگ یا تصادم کی صورتحال کے بعد نافذ کی گئی تھی،پاکستان افغانستان جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ افغان سپانسر ڈ دہشت گرد پراکسیز پاکستان میں کوئی دہشت گرد حملہ نہیں کریں گی،لیکن افغان شہریوں نے اسلام آباد میں حملہ کیا، اس طرح انہوں نے پاکستان میں دیگر مقامات پر بھی حملے کیے ۔ لہذا ہم اس جنگ بندی کے بارے میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہو سکتے جس کا میں نے ذکر کیا ہے ۔
ہمیں جن سکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے ان کو سنجیدگی کے ساتھ حل کیا جائے گا اور پاکستان اس کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے ۔طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا امریکا میں فائرنگ کا واقعہ افسوسناک ہے ، پاکستان اس واقعے کی مذمت کرتا ہے ، ہماری ہمدردیاں جاں بحق افراد کے ساتھ ہیں، واشنگٹن واقعہ عالمی سطح پر دہشت گردی کی واپسی کو ظاہر کرتا ہے ،عالمی برادری افغان دہشت گردی کو روکنے کے لیے اقدامات کرے ، ہلاک فوجی کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، تاجکستان میں تین چینی باشندوں کی ہلاکت کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے ،افغانستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی روکے ۔ترجمان دفتر خارجہ نے سندھ سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ راج ناتھ کا بیان سرحدوں کے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ، بھارتی بیانات خام خیالی پر مبنی ہیں، پاکستان مسائل کے پر امن حل کا حامی ہے اور اپنے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کے ماہرین کے تازہ نتائج پر شدید تشویش ہے ، رپورٹ ایک بار پھر کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتی ہے ، کشمیر میں تقریباً 2800 افراد کی من مانی گرفتاریاں کی گئیں، گرفتار افراد میں صحافی، طلباء اور انسانی حقوق کے علمبردار شامل ہیں۔انہوں نے کہا پاکستان کو تاریخی بابری مسجد کی جگہ مندر کا جھنڈا لہرانے پر شدید تحفظات ہیں، پاکستان کو بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اقدامات پر تحفظات ہیں۔انہوں نے کہا اسرائیل کے غزہ پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، پاکستان کو او پی سی ڈبلیو کی ایگزیکٹو کونسل کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے ، رواں ہفتے ایران کی سپریم سکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی پاکستان آئے ، پاکستان اور ایران کے درمیان پاکستان ایران گیس پائپ لائن پر مشاورت ہوئی ہے ، پاکستان اور ایران مل کر گیس پائپ لائن کا حل نکالیں گے ۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ویزوں پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، یو اے ای میں پاکستانی سفیر شفقت علی خان نے بھی تردید کی ہے ، قائمہ کمیٹی کو شاید پرانے ریکارڈ پر بریفنگ دی گئی ہے ۔دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ بھارت کے رجحانات پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی طرف اشارہ ہیں، پاکستان اس معاملے کا فالو اپ کر رہا ہے ، ویانا میں غیر جانبدار ماہرین کے اجلاس میں بھی اس معاملے کا فالو اپ کیا گیا، بھارت سندھ طاس معاہدے کے تحت آبی ڈیٹا شیئر نہیں کررہا، بھارت کا آبی ڈیٹا طے شدہ طریقہ کار کے تحت شیئر نہ کرنا افسوناک ہے ۔وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان کو تیسرے ممالک میں آباد کاری کے منتظر افغان شہریوں کے تاخیر کے عمل پر تحفظات ہیں، آباد کاری کے وعدے کرنے والے ممالک کو جلد از جلد افغان شہریوں کو پاکستان سے نکالنا چاہئے ، پاکستان نے کئی بار ان ممالک کے ساتھ یہ معاملہ بار بار اٹھایا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر داعش کا کوئی وجود نہیں ہے ، دہشتگردی اور دہشتگرد افغانستان میں آباد ہیں، دہشتگرد تنظیمیں پاکستان مخالف کاروائیوں میں مسلسل افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہیں، سعودی عرب کی جانب سے پاکستان افغان طالبان ثالثی کی پیشکش کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں، پاکستان ثالثی کی کسی بھی ٹھوس پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہے ۔