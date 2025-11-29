بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس رعایت کیلئے کام شروع،سپرٹیکس کے مرحلہ وار خاتمے کا فیصلہ
وزیراعظم نے ریلیف کی اجازت کیلئے آئی ایم ایف سے مشاورت کی ہدایت کردی،ٹیکس دہندگان جتنے بڑھتے جائینگے ٹیکس ریٹ اتنا ہی کم ہوگا،چیئرمین ایف بی آر معاشی اصلاحات سے اقتصادی سرگرمیوں میں استحکام آیا ،خوراک کی قیمتوں ، زرعی پیداوار کے دباؤ سے مہنگائی بڑھنے کا امکان ، وزارت خزانہ آئوٹ لک رپورٹ
اسلام آباد(مدثرعلی رانا،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)راشد محمود لنگڑیال نے کہا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا ریٹ کم کرنے کی ہدایت جاری کر دی، جس کے بعد آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس رعایت کیلئے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔حکومت نے بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس کے مرحلہ وار خاتمے کا بھی فیصلہ کیا ہے ۔ٹیکسوں میں کمی آئی ایم ایف کی اجازت سے مشروط ہے ۔ چیئرمین ایف بی آر نے پاکستان بزنس کونسل کے سیمینار سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آئی ایم ایف سے اجازت لے کر تنخواہ دار طبقہ پر انکم ٹیکس اور بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس مرحلہ وار کم کیا جائے گا، وزیراعظم شہباز شریف نے ٹیکس ریلیف کی اجازت کیلئے آئی ایم ایف سے مشاورت اور ورکنگ شروع کرنے کی ہدایت کر دی، آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا ریٹ کم کرنے کیلئے کام شروع کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے بڑی کمپنیوں پر سپرٹیکس کم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے جس پر کام شروع کردیا گیا ہے ۔
انہوں نے کہا اب ٹیکس ریٹ میں کمی کا انحصار ٹیکس کمپلائنس پر ہے ، ملک میں ٹیکس دہندگان جتنے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ٹیکس ریٹ کم ہوگا۔ راشد لنگڑیال نے کہا وفاقی حکومت آئندہ مرحلوں میں بڑی کمپنیوں اور کاروبار پر سپر ٹیکس مرحلہ وار کم کرنے اور آخرکار ختم کرنے پر آمادہ ہے ، سپر ٹیکس میں کمی اور خاتمے کیلئے آئی ایم ایف سے بات چیت کی جائے گی، سپر ٹیکس ختم کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے ، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سپر ٹیکس میں کمی کا پہلا مرحلہ شروع ہونے کا امکان ہے ۔ دوسری طرف وزارت خزانہ نے نومبر کے دوران مہنگائی کی شرح 6 فیصد تک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے ۔ ماہانہ اکنامک آؤٹ لُک رپورٹ کے مطابق خوراک کی قیمتوں اور زرعی پیداوار کے دباؤ سے مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے پاکستان کی معاشی صورتحال مثبت دکھائی دے رہی ہے ، صنعتی سرگرمیوں میں بتدریج بہتری جاری ہے ، معاشی اصلاحات کے نفاذ سے اقتصادی سرگرمیوں میں استحکام آیا ۔ربیع سیزن کے دوران زرعی سپلائی کے استحکام کا امکان ہے ،معیشت بتدریج استحکام کی راہ پر گامزن ہے ۔
رپورٹ کے مطابق سٹرکچرل اصلاحات کے عملی نتائج ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں تاہم مزید سٹرکچرل اصلاحات پر عملدرآمد سخت کیا جائے گا ۔مالی نظم و ضبط میں بہتری اور محصولات میں اضافہ بھی ہوا ہے ۔ آؤٹ لُک کے مطابق ترسیلات زر میں اضافہ، معاشی صورتحال مزید مستحکم دکھائی دے رہی ہے ، لارج سکیل مینوفیکچرنگ اور آئی ٹی برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے ۔ وزارت خزانہ کے مطابق مہنگے قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی سے مالی خطرات میں کمی کا امکان ہے ، اقتصادی استحکام کیلئے حکومت کی حکمت عملی مؤثر ثابت ہو رہی ہے ۔جولائی سے اکتوبر برآمدات 2 فیصد بڑھیں جبکہ اکتوبر میں 8.6 فیصد کمی ریکارڈ ہوئی ہے ۔ جولائی سے اکتوبر ترسیلات میں 9.3 فیصد اور صرف اکتوبر میں 11.9 فیصد اضافہ ہوا ۔جولائی سے اکتوبر سرمایہ کاری 26 فیصد کم اور اکتوبر میں 22 فیصد بڑھی ۔گزشتہ مالی سال ڈالر ریٹ 278 روپے اور رواں مالی سال 280 روپے پر ہے ۔