صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی جنگی جرائم ، نسل کشی کا مواخذہ ہونا چاہئے ، شہباز شریف

  • پاکستان
اسرائیلی جنگی جرائم ، نسل کشی کا مواخذہ ہونا چاہئے ، شہباز شریف

غزہ سمیت فلسطینیوں کی سرزمین سے اسرائیل کے مکمل انخلا کو یقینی بنانا ناگزیر ہے

اسلام آباد (نامہ نگار،اے پی پی)وزیراعظم شہباز شریف نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے لئے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے غزہ سمیت فلسطینیوں کی سرزمین سے اسرائیل کے مکمل انخلا کو یقینی بنانا ناگزیر ہے ،فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم اور منظم نسل کشی کا عالمی قوانین کے مطابق مواخذہ ہونا چاہئے ۔ عالمی یوم یکجہتی فلسطین پر پیغام میں وزیراعظم نے کہا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن پر حکومت پاکستان اور عوام غیر متزلزل عزم و یکجہتی کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا فلسطینی عوام کی جرات و بہادری اور ان کی انصاف پسند مقاصد کے ساتھ وابستگی انسانی عزم کی عظمت کی عکاس ہے ۔وزیر اعظم نے کہا دنیا کو غزہ میں ظلم و ستم کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ مغربی کنارہ کی سنگین صورتحال پر بھی توجہ دینی چاہئے جہاں پر غیر قانونی بستیوں کی توسیع عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور امن و سلامتی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گڑھی شاہو ،گارڈن ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں وارداتیں

پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے سامنے ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق

میٹروبس :بالیاں نوچنے والی دو برقعہ پوش خواتین گرفتار

قصور:5سالہ بچی سے زیادتی

8منشیات فروش گرفتار ، مقدمات درج

سابقہ رنجش ،شہری کو حبس بے جا میں رکھ کر مبینہ تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak