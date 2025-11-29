اسرائیلی جنگی جرائم ، نسل کشی کا مواخذہ ہونا چاہئے ، شہباز شریف
غزہ سمیت فلسطینیوں کی سرزمین سے اسرائیل کے مکمل انخلا کو یقینی بنانا ناگزیر ہے
اسلام آباد (نامہ نگار،اے پی پی)وزیراعظم شہباز شریف نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے لئے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے غزہ سمیت فلسطینیوں کی سرزمین سے اسرائیل کے مکمل انخلا کو یقینی بنانا ناگزیر ہے ،فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم اور منظم نسل کشی کا عالمی قوانین کے مطابق مواخذہ ہونا چاہئے ۔ عالمی یوم یکجہتی فلسطین پر پیغام میں وزیراعظم نے کہا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن پر حکومت پاکستان اور عوام غیر متزلزل عزم و یکجہتی کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا فلسطینی عوام کی جرات و بہادری اور ان کی انصاف پسند مقاصد کے ساتھ وابستگی انسانی عزم کی عظمت کی عکاس ہے ۔وزیر اعظم نے کہا دنیا کو غزہ میں ظلم و ستم کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ مغربی کنارہ کی سنگین صورتحال پر بھی توجہ دینی چاہئے جہاں پر غیر قانونی بستیوں کی توسیع عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور امن و سلامتی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے ۔