آئندہ بھی کوئی ترمیم آئی تو پیپلزپارٹی ووٹ دیگی:گورنر پنجاب
ن لیگ کو اگر قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت مل گئی ہے تو کوئی حرج نہیں صدر کو نیا استثنیٰ نہیں ملا ،پہلے بھی انہیں حاصل تھا :سردار سلیم حیدر
لاہور (سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے اس سسٹم کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچا ، ن لیگ کو اگر قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت مل گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، 27 ویں ترمیم میں پیپلزپارٹی اس بار 25 میں 3 شقوں پر متفق تھی اور اس پر ووٹ دیا اگر آئندہ بھی آئین کی بہتری کیلئے کوئی ترمیم آئی تو پیپلزپارٹی ووٹ دے گی،موجودہ سسٹم چلے گا تو ملک چلے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میاں منظور احمد خان مانیکا کی وفات پر تعزیت کے بعد ان کی رہائش گاہ ای ایم ای سوسائٹی میں میڈیا سے گفتگو کرتے کیا۔قبل ازیں انہوں نے مرحوم میاں منظور مانیکا کی صاحبزادی بشریٰ منظور مانیکا اور دیگر لواحقین سے اظہار ہمدردی اور فاتحہ خوانی کی۔ سردار سلیم حیدر خان نے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ صدرمملکت کو نیا استثنیٰ نہیں ملا ،پہلے بھی انہیں استثنیٰ حاصل تھا ، پی پی پی نے مجھے آئینی عہدہ دیا ، ا پنے لیڈروں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کررہا ہوں، میں منظور مانیکا کی وفات پر تعزیت کیلئے آیا ہو ں۔علاوہ ازیں گورنر پنجاب نے پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے نوجوان رہنما عاقب سرور کے والد کی وفات اورپیپلز پارٹی کی ورکر شبانہ گل کی والدہ کے انتقال پر ان کے گھروں میں بھی جا کر اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی۔