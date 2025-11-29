پشاور:بورڈ بازار میں فائرنگ ، عالم دین بیٹے سمیت جاں بحق
قاری عزت اللہ جمعہ کے بعد گھر جا رہے تھے ،موٹرسائیکل سواروں نے نشانہ بنایا
پشاور(این این آئی)پشاور کے تھانہ پشتخرہ کی حدود بورڈ بازار میں عالم دین قاتلانہ حملے میں کمسن بیٹے سمیت جاں بحق ہوگئے ،جبکہ دوسرا بیٹا زخمی ہوگیا۔تھانہ پشتخرہ پولیس کے مطابق عالم دین قاری عزت اللہ سفید ڈھیری میں واقع مدرسے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنے دو بیٹوں کے ہمراہ کار میں گھر جارہے تھے کہ بورڈ بازار میں موٹرسائیکل سوار افراد نے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کے نتیجے میں قاری عزت اللہ ساکن فیز 2اور انکا بیٹاعلی جاں بحق ،جبکہ دوسرا بیٹا مرتضیٰ زخمی ہوا، لاشوں اور زخمی کو ہسپتال منتقل کردیا گیا جہاں زخمی کو طبی امداد دی جا رہی ہے ۔قریبی علاقوں میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کرکے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔