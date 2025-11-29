پولیس افسروں کیلئے خصوصی گرین سگنل پروٹوکول ختم
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور میں ٹریفک نظام بہتر بنانے کیلئے پولیس افسروں کیلئے خصوصی گرین سگنل پروٹوکول ختم کر دیا گیا ۔
ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کے علاوہ تمام پولیس افسر وں کو اب ٹریفک سگنلز پر معمول کے مطابق رکنا ہوگا،ڈی آئی جی ٹریفک اور سی ٹی او اظہر وحید نے تمام متعلقہ افسر وں کو ہدایات جاری کر دیں کہ گرین سگنل پروٹوکول مکمل طور پر ختم کر دیا جائے ، کسی بھی پولیس افسر کیلئے ملحقہ روٹس پر ٹریفک نہ روکی جائے ، اب ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز اور ایس پیز دیگر شہریوں کی طرح ٹریفک سگنلز پر انتظار کریں گے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس حکام نے یہ پیغام تمام سرکل افسر وں کو بھجوا دیا ہے تاکہ عملدرآمد یقینی بنایا جا سکے ۔ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ صرف آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کی موومنٹ کے دوران سکیورٹی انتظامات کے تحت غیر معمولی روٹ فراہم کیا جائے گا۔