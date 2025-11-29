صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے این پی نے 28 ویں ترمیم کیلئے حکومت کو تجاویز ارسال کر دیں

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے 28 ویں آئینی ترمیم کے لیے تجاویز وفاقی حکومت کو ارسال کر دی گئیں۔اے این پی کی تجاویز میں کہا گیا ہے کہ آبی بجلی پیدا کرنے والے صوبوں پر وفاقی ٹیکس ختم کیا جائے۔

آبی بجلی والے صوبوں میں گھریلو صارفین کے لیے 10 روپے فی یونٹ تک ریٹ مقرر کیا جائے ۔تجاویز میں کہا گیا ہے کہ تمباکو کے کاشت کاروں پر تمام ٹیکس ختم کیے جائیں، کچے تمباکو کا ٹیکس مکمل طور پر صوبوں کو دیا جائے ، مستقل اور آئینی بلدیاتی حکومتوں کا قیام کیا جائے ۔عوامی نیشنل پارٹی نے تجاویز دی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہر 4 سال بعد کرانے ، انتظامیہ کو بلدیاتی نظام میں مداخلت سے روکا جائے ، صوبے کا نام خیبر پختونخوا سے بدل کر پختونخوا کیا جائے ، آئینی دستاویزات میں پختونخوا نام استعمال کیا جائے ۔

