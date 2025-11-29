اے این پی نے 28 ویں ترمیم کیلئے حکومت کو تجاویز ارسال کر دیں
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے 28 ویں آئینی ترمیم کے لیے تجاویز وفاقی حکومت کو ارسال کر دی گئیں۔اے این پی کی تجاویز میں کہا گیا ہے کہ آبی بجلی پیدا کرنے والے صوبوں پر وفاقی ٹیکس ختم کیا جائے۔
آبی بجلی والے صوبوں میں گھریلو صارفین کے لیے 10 روپے فی یونٹ تک ریٹ مقرر کیا جائے ۔تجاویز میں کہا گیا ہے کہ تمباکو کے کاشت کاروں پر تمام ٹیکس ختم کیے جائیں، کچے تمباکو کا ٹیکس مکمل طور پر صوبوں کو دیا جائے ، مستقل اور آئینی بلدیاتی حکومتوں کا قیام کیا جائے ۔عوامی نیشنل پارٹی نے تجاویز دی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہر 4 سال بعد کرانے ، انتظامیہ کو بلدیاتی نظام میں مداخلت سے روکا جائے ، صوبے کا نام خیبر پختونخوا سے بدل کر پختونخوا کیا جائے ، آئینی دستاویزات میں پختونخوا نام استعمال کیا جائے ۔