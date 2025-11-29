غیرقانونی سرحدپارکرنیوالے 3پاکستانی قیدی بھارت سے رہا
اسلام آباد (نمائندہ دنیا)ہندوستان نے تین پاکستانی قیدیوں کو رہا کردیا، پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی کے مطابق رہائی پانے والوں میں محمد صادق، رمضان اور محمد ادریس شامل ہیں۔
تینوں پاکستانی شہریوں کو اٹاری اورواہگہ بارڈر کے ذریعے پاکستان بھیج دیا گیا،1995میں غیرقانونی بارڈرکراسنگ پرگرفتار نارووال سے تعلق رکھنے والے محمد ادریس 30 سال بعد بھارتی جیل سے رہا ہوئے ، 2002میں غیر قانونی طورپر سرحدپارکرنے والے صادق آباد سے تعلق رکھنے والے 39 سالہ محمد صادق کو 23 سال بعد رہا ئی ملی،2010میں غیرقانونی بارڈرکراسنگ اورمنشیات کے الزام میں گرفتار لاہور کے رہائشی 43 سالہ رمضان کو 15 سال بعد رہا کیا گیا۔