صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوریوالا:یونیورسٹی میں ہراسگی پروفیسر گرفتار،پرنسپل مستعفی

  • پاکستان
بوریوالا:یونیورسٹی میں ہراسگی پروفیسر گرفتار،پرنسپل مستعفی

وہاڑی، بوریوالا (نمائندہ خصوصی، سٹی رپورٹر ) زرعی یونیورسٹی سب کیمپس بوریوالا میں طالبہ کیساتھپروفیسر کی ہراسگی اور ویڈیو وائرل ہونے کے واقعے پر تھانہ شیخ فاضل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم پروفیسر ڈاکٹر یحییٰ خان کو گرفتار کر لیا۔

 سب انسپکٹر دلشاد حسین کی مدعیت میں پانچ مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے گرفتاری کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا واقعہ کے بعد ملزم کایونیورسٹی میں داخلہ بند تھا اور وہ صرف انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے آئے تھے ۔ واقعے کے بعد پرنسپل نے استعفیٰ دیدیا، جسے وائس چانسلر نے منظور کیا اور ڈاکٹر زین العابدین کو اضافی اختیارات تفویض کیے ۔پولیس کے مطابق متاثرہ طالبہ چھ ماہ سے انصاف کی تلاش میں تھی، خواتین کے خلاف ہراساں کرنے پر زیرو ٹالرنس کے تحت کارروائی کی گئی۔ ڈی پی او نے کہا کہ خواتین کو کسی بھی جگہ ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستانی طلبا نے پاک بھارت مباحثہ دو تہائی اکثریت سے جیت لیا

تیسری دنیا کے ملکوں سے امریکا ہجرت روکیں گے :ٹرمپ

ہیومن رائٹس واچ ناپسندیدہ تنظیم قرار،روس نے پابندی لگا دی

شام کے قصبہ بیت جن پر اسرائیلی حملے ،13افراد شہید

ہانگ کانگ:رہائشی کمپلیکس میں آگ سے ہلاکتیں 128 ہوگئیں ،8افرادگرفتار

جاپان:ٹوکیو ایئرپورٹ پر 70 فیصد ٹوائلٹس بند، مسافر پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak