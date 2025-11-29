کراچی:بھتہ خوری کیلئے اے آئی کے استعمال کا انکشاف
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی میں بھتہ خوری کے لیے پہلی مرتبہ مصنوعی ذہانت (اے آئی)کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے ، جس نے شہر میں اس نوعیت کے جرائم کی روایت کو ایک نئی اور حیران کن شکل دی ہے ۔
پولیس کے مطابق ملزم نے اے آئی کی مدد سے دھمکی آمیز خط تیار کیا اور مالک تک پہنچایا، جس سے معمولی بھتہ خوری کا واقعہ غیرمعمولی نوعیت اختیار کر گیا۔ ملیر کینٹ سے سامنے آنے والا یہ کیس سوشل میڈیا اور اے آئی کے استعمال سے تیار کی گئی نئی قسم کی بھتہ خوری کی مثال ہے ۔ ملیر کینٹ پولیس نے جس ملزم کو گرفتار کیا وہ کوئی پیشہ ور بھتہ خور نہیں تھا بلکہ یہ وہ شخص تھا جو گزشتہ 10 برس سے اسی گھر میں کام کر رہا تھا اور مالکان کے اعتماد پر پورا اترتا دکھائی دیتا تھا۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزم داؤد ڈرائیور کی حیثیت سے مالکان کے ساتھ رہتا تھا۔داؤد نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے مصنوعی ذہانت (اے آئی)کے ذریعے انگریزی زبان میں ایک دھمکی آمیز خط تیار کیا اور اسے پرنٹ کرا کر مالک کے گھر کے باہر پھینک دیا۔ اس خط کے ذریعے اس نے 80 لاکھ روپے کا بھتہ مانگا اور اپنا تعارف ایک خطرناک گینگ کے نمائندے کے طور پر کرایا۔