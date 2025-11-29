پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے سامنے ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق
یوٹرن پر طالبعلم جنید اور یونیورسٹی گارڈاعجاز کی موٹرسائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں دونوں موٹرسائیکلوں کے سوار موقع پر ہی دم توڑ گئے ، واقعہ کی تحقیقات شروع
لاہور(آن لائن،این این آئی) پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے سامنے 2موٹرسائیکلوں میں تصادم، 2افراد جاں بحق ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے گیٹ نمبر 4 کے سامنے روڈ کٹ پر 2موٹرسائیکلیں آپس میں ٹکراگئیں، جس کے نتیجے میں ایم بی اے کا طالبعلم جنید اعجاز اور یونیورسٹی گارڈ محمد اعجاز موقع پر ہی دم توڑ گئے ۔حادثہ کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم اور متعلقہ پولیس موقع پر پہنچ گئی،واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق رجسٹراریونیورسٹی نے 7اکتوبرکوسی ٹی او کوگیٹ نمبر4کے سامنے یو ٹرن بند کرنے کا خط لکھا تھا اس کے علاوہ رجسٹرار نے سی ٹی او لاہور کو ممکنہ ٹریفک حادثات بارے بھی آگاہ کیاتھا۔