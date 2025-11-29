سوا 4 کروڑ شہری صحت و دیگر بنیادی سہولیات سے محروم
ترقیاتی ایجنڈے کی کامیابی عدم مساوات کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں:ڈاکٹر علی لڑکیوں کی ثانوی تعلیم کیلئے سکول آبادی سے 70 کلومیٹر دور :پاپولیشن کونسل
لاہور(خبر نگار)پاکستان کے 20 اضلاع شدید پسماندگی کا شکار ، سوا 4 کروڑ سے زائد افرادصحت، تعلیم سمیت دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں ۔ یہ بات پاپولیشن کونسل اور یو این ایف پی اے کے تعاون سے منعقدہ میڈیا کولیشن میٹنگ میں بتائی گئی ،اس دوران سینئر ڈائریکٹر پاپولیشن کونسل ڈاکٹر علی میر نے کہا کہ پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کی کامیابی گہری عدم مساوات کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں، بنیادی صحت، تعلیم اور روزگار کی خدمات ان لاکھوں افراد تک نہیں پہنچ رہیں جنہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ۔ ٹیکنیکل ایڈوائزر ڈاکٹر جی ایم عارف اور مینیجر کمیونیکیشن اکرام الاحد نے بتایا کہ پسماندہ ترین 20 اضلاع میں سے زیادہ تر اضلاع کا تعلق بلوچستان سے ہے جہاں بنیادی سہولیات کا شدید فقدان ہے ۔ چاغی، جھل مگسی، کوہاٹ، عمرکوٹ اور لودھراں جیسے اضلاع میں کئی دیہی گھرانوں کو گزشتہ 30 دنوں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی خدمات نہیں مل سکیں ، کوہستان اور کوہلو میں لڑکیوں کی ثانوی تعلیم کیلئے سکول آبادی سے 70 کلومیٹر دورہیں جبکہ بلوچستان اور سندھ کے پسماندہ اضلاع ہی موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پروگرام سپیشلسٹ یو این ایف پی اے ڈاکٹر جمیل چودھری نے کہا کہ پسماندگی کم کرنے اور فلاح و بہبود بہتر بنانے کیلئے ضروری ہے کہ تولیدی صحت کی خدمات کو پالیسی سازی میں شامل کیا جائے ۔