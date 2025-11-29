سابق ایئر مارشل جواد سعیدکا کورٹ مارشل امریکا مقیم بھائی کو حسّاس معلومات دینے پر ہوا :ترجمان فضائیہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ترجمان پاک فضائیہ نے بتایا قید کی سزا پانے والے سابق ایئر مارشل جواد سعید کا کورٹ مارشل امریکا میں بھائی کو حسّاس معلومات دینے پر ہوا ہے ۔
خیال رہے کہ جواد سعید کی اہلیہ شازیہ جواد نے اپنے شوہر پرالزامات کی تفصیلات کے حصول کیلئے پہلے اسلام آباد ہائیکورٹ اور پھر لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کیا۔ لاہور ہائیکورٹ کی جانب سے وفاقی حکومت کو فیصلہ کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن بھی اب ختم ہو گئی ہے ۔بی بی سی سے بات کرتے ہوئے فضائیہ کے ایک ترجمان نے کہا سابق ایئر مارشل اپنے بھائی کو یہاں تک حسّاس معلومات فراہم کرتے تھے کہ میانوالی ایئربیس پر کون، کون سے جنگی جہاز کھڑے ہیں۔ترجمان فضائیہ نے کہا جواد سعید کی اہلیہ پردرخواستیں واپس لینے کیلئے کبھی دباؤ نہیں ڈالاگیا۔جواد سعید کی اہلیہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے شوہر نے 'آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ' کی سربراہی کی تھی اور اسی آپریشن کے نتیجے میں انڈین ایئرفورس کے پائلٹ ابھینندن گرفتار ہوئے تھے ۔تاہم ترجمان فضائیہ نے اس دعویٰ کی بھی تردید کی اور کہا اس وقت جواد سعید ایڈمنسٹریشن کے انچارج تھے ۔جواد سعید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے نتیجے میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تاہم اس سزا کے خلاف اپیل کے نتیجے میں سزا میں دس سال کی کمی کر دی گئی تھی۔