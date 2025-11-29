صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق ایئر مارشل جواد سعیدکا کورٹ مارشل امریکا مقیم بھائی کو حسّاس معلومات دینے پر ہوا :ترجمان فضائیہ

  • پاکستان
سابق ایئر مارشل جواد سعیدکا کورٹ مارشل امریکا مقیم بھائی کو حسّاس معلومات دینے پر ہوا :ترجمان فضائیہ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ترجمان پاک فضائیہ نے بتایا قید کی سزا پانے والے سابق ایئر مارشل جواد سعید کا کورٹ مارشل امریکا میں بھائی کو حسّاس معلومات دینے پر ہوا ہے ۔

خیال رہے کہ جواد سعید کی اہلیہ شازیہ جواد نے اپنے شوہر پرالزامات کی تفصیلات کے حصول کیلئے پہلے اسلام آباد ہائیکورٹ اور پھر لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کیا۔ لاہور ہائیکورٹ کی جانب سے وفاقی حکومت کو فیصلہ کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن بھی اب ختم ہو گئی ہے ۔بی بی سی سے بات کرتے ہوئے فضائیہ کے ایک ترجمان نے کہا سابق ایئر مارشل اپنے بھائی کو یہاں تک حسّاس معلومات فراہم کرتے تھے کہ میانوالی ایئربیس پر کون، کون سے جنگی جہاز کھڑے ہیں۔ترجمان فضائیہ نے کہا جواد سعید کی اہلیہ پردرخواستیں واپس لینے کیلئے کبھی دباؤ نہیں ڈالاگیا۔جواد سعید کی اہلیہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے شوہر نے 'آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ' کی سربراہی کی تھی اور اسی آپریشن کے نتیجے میں انڈین ایئرفورس کے پائلٹ ابھینندن گرفتار ہوئے تھے ۔تاہم ترجمان فضائیہ نے اس دعویٰ کی بھی تردید کی اور کہا اس وقت جواد سعید ایڈمنسٹریشن کے انچارج تھے ۔جواد سعید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے نتیجے میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تاہم اس سزا کے خلاف اپیل کے نتیجے میں سزا میں دس سال کی کمی کر دی گئی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،122ارب منافع

ڈالر مزیدسستا،تولہ سونا4لاکھ 38ہزار 862پر مستحکم

فوجی فرٹیلائزر اور کورٹیوا ایگری سائنس کے درمیان معاہدہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب کے 35517سودے

معرکہ معیشت کے لئے یوبی جی اور بی ایم پی گروپ کا اتحاد

تعمیراتی اور کان کنی مشینری کی درآمدات میں111فیصد اضافہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak