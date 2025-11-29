صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب :محدود بسنت کی تیاری، آرڈیننس منظوری کے مراحل میں

  • پاکستان
پنجاب :محدود بسنت کی تیاری، آرڈیننس منظوری کے مراحل میں

تیز دھار مانجھا، دھاتی تار، نائلون یا نوکیلے دھاگے کے استعمال پر پابندی کی تجویز خلاف ورزی پر 7 سال تک قید وجرمانہ ،متعددافسروں کی بسنت منانے کی مخالفت

 لاہور(محمد حسن رضا،اپنے نامہ نگارسے )پنجاب حکومت نے صوبے میں محدود پیمانے پر پتنگ بازی کی اجازت دینے کے لیے ‘‘پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025’’ تیار کر لیا ہے ، جسے وزیرِاعلیٰ مریم نوازشریف کی ہدایت پر گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا ہے ۔ آرڈیننس کی منظوری کے بعد صوبہ بھر میں بسنت 5 سے 15 فروری  کے درمیان منانے کا امکان ہے ، جبکہ لاہور میں 14 اور 15 فروری کو محدود بسنت کی اجازت دی جا سکتی ہے ۔ اس قانون کے تحت 2001 کا سابقہ آرڈیننس منسوخ کر دیا جائے گا۔مجوزہ آرڈیننس کے مطابق حکومت اور ڈپٹی کمشنر مخصوص دنوں، مقامات اور محدود وقت میں ‘‘غیر خطرناک مواد’’ کے ساتھ پتنگ بازی کی اجازت دے سکیں گے ، تاہم اس مواد کی واضح تعریف شامل نہیں کی گئی۔ آرڈیننس میں تیز دھار مانجھا، دھاتی تار، نائلون یا کسی بھی نوکیلے دھاگے کی تیاری، فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی تجویز کی گئی ہے ۔خلاف ورزی پر 3 سے 7 سال تک قید اور بھاری جرمانے تجویز کیے گئے ہیں، جبکہ بچوں کی خلاف ورزی پر والدین سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ ہر جرم کو ناقابلِ ضمانت قرار دیا گیا ہے ، اور سب انسپکٹر رینک کا افسر بغیر وارنٹ گرفتاری و سرچ کر سکے گا۔ پتنگ سازوں اور کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز کی رجسٹریشن لازمی ہوگی، جبکہ خلاف ورزی کی اطلاع دینے والے شہری کو 5 ہزار روپے انعام مل سکے گا۔ آرڈیننس گورنر کی منظوری کے بعد فوری نافذ ہو جائے گا۔دوسری طرف متعدد سرکاری افسروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بسنت منانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ محدود بسنت کی حمایت کوئی دل سے نہیں کرتا، سب صرف اعلیٰ حکام کی خوشنودی اور اپنی سیٹیں بچانے کیلئے ساتھ کھڑے ہیں۔ افسروں نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی ہلاکت ہوئی تو مقدمہ کس پر ہوگا؟ مجوزہ آرڈیننس میں اس کا جواب نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستانی طلبا نے پاک بھارت مباحثہ دو تہائی اکثریت سے جیت لیا

تیسری دنیا کے ملکوں سے امریکا ہجرت روکیں گے :ٹرمپ

ہیومن رائٹس واچ ناپسندیدہ تنظیم قرار،روس نے پابندی لگا دی

شام کے قصبہ بیت جن پر اسرائیلی حملے ،13افراد شہید

ہانگ کانگ:رہائشی کمپلیکس میں آگ سے ہلاکتیں 128 ہوگئیں ،8افرادگرفتار

جاپان:ٹوکیو ایئرپورٹ پر 70 فیصد ٹوائلٹس بند، مسافر پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak