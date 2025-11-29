صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
وزیرِ تعلیم اجلاس میں نہیں آتے چیئرپرسن قائمہ کمیٹی تعلیم برہم

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم کے اجلاس میں وزیرِ تعلیم، وزیرِ مملکت اور سیکرٹری تعلیم کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہارِ کیا گیا۔

 چیئرپرسن کمیٹی نے کہا کہ کمیٹی اجلاس میں وزیرِ تعلیم آتے ہیں اور نہ ہی سٹیٹ منسٹر، یہ انتہائی غیرذمہ دارانہ رویہہے ۔سینیٹربشریٰ بٹ کی زیرصدارت کمیٹی اجلاس میں یونیورسٹی آف بزنس،سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی بل 2025پر غور کے دوران چیئرپرسن نے مشروط اجازت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ایچ ای سی کے تمام تقاضے پورے کرنے کی صورت میں منظوری دی جا سکتی ہے ، چیئرپرسن نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ملک میں تقریباً ستر ہزار طلبہ کی ڈگریاں تاحال ایچ ای سی سے تصدیق نہیں ہو سکیں ، بعد ازاں بل پر ووٹنگ کرائی گئی مگر ار کا ن کی تعداد پوری نہ ہو سکی ۔ 

